Научно-реставрационные работы проведут в городище Сарайшык

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта планирует в этом году провести научно-реставрационные работы в городище Сарайшык и в мемориальном музее-заповеднике имени Ш.Уалиханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение подготовить концепцию развития городища Сарайшык. На сегодня разработана концепция по реставрации и сохранению древнего городища и исторических объектов на его территории. Кроме того, планируются научно-реставрационные работы в мемориальном музее-заповеднике Ш.Уалиханова – историко-культурном памятнике республиканского значения. В рамках проекта будут вестись работы по реставрации и сохранению места захоронения историка и ученого-этнографа, его памятников и музея «Алтын емел», - сообщили в Минкультуры.

Также ожидается обновление экспозиционных стендов с использованием современных музейных технологий.

«Научно-реставрационные работы будут осуществлены в этом году. В общей сложности в 2023 году Министерство культуры и спорта проведет научно-реставрационные работы по пяти направлениям», — сообщила руководитель управления историко-культурного наследия Комитета культуры МКС РК Жанат Сейдалиева.