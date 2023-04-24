Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  История Казахстана

Научно-реставрационные работы проведут в городище Сарайшык

Редактор:  
Ринат Дусумов
24 Апреля 2023, 20:06
Научно-реставрационные работы проведут в городище Сарайшык Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта планирует в этом году провести научно-реставрационные работы в городище Сарайшык и в мемориальном музее-заповеднике имени Ш.Уалиханова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение подготовить концепцию развития городища Сарайшык. На сегодня разработана концепция по реставрации и сохранению древнего городища и исторических объектов на его территории. Кроме того, планируются научно-реставрационные работы в мемориальном музее-заповеднике Ш.Уалиханова – историко-культурном памятнике республиканского значения. В рамках проекта будут вестись работы по реставрации и сохранению места захоронения историка и ученого-этнографа, его памятников и музея «Алтын емел», - сообщили в Минкультуры.

Также ожидается обновление экспозиционных стендов с использованием современных музейных технологий.

«Научно-реставрационные работы будут осуществлены в этом году. В общей сложности в 2023 году Министерство культуры и спорта проведет научно-реставрационные работы по пяти направлениям», — сообщила руководитель управления историко-культурного наследия Комитета культуры МКС РК Жанат Сейдалиева.


Атырауская область   История Казахстана   Минкультуры  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами