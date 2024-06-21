Научно-прикладной центр аквакультуры Каспийского моря откроют в Мангистауской области

Ученый совет создан при акимате области для решения актуальных проблем региона на основе научной основы и концепции. В заседании совета приняли участие представители научного сообщества региона и руководители крупных промышленных предприятий, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Были случаи, когда допускалось много ошибок без учёта рекомендации науки и ученых. Наш Президент всегда об этом говорит. В регионе, расположенном на берегу Каспийского моря, до сих пор не наложено рыболовство. К сожалению, не решены проблемы сельского хозяйства и дефицита питьевой воды. Необходимо выделить несколько таких направлений и не ограничиваться мангистаускими учеными, выделять средства из бюджета, обращаться к зарубежным ученым, имеющим международный научный опыт, работать над решением актуальных проблем в области, - сказал глава региона Нурдаулет Килибай.

Фото: акимат Мангистауской области

- Глава региона поставил большой вопрос, какие решения ученых могут способствовать устойчивому развитию региона. Мы на каждом заседании Ученого совета берем определенную тему, привлекаем к ней специалистов научных центров регионального, национального, международного уровней и даем свои конкретные рекомендации, - сказал президент университета Yessenov Берик Ахметов.

Фото: акимат Мангистауской области

В ходе совещания был подписан Меморандум о сотрудничестве между Университетом Yessenov, Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области и «Мангистауским атомным энергетическим комбинатом» по открытию научно-прикладного центра аквакультуры Каспийского моря.

Также, аким области Нурдаулет Килыбай ознакомился со строительством Yessеnov Technopark, молодежного парка, стадиона и морской академии, строящегося на территории университета.