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Научно-практическая конференция в области охраны психического здоровья проходит в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
13 Октября 2021, 22:48
Научно-практическая конференция в области охраны психического здоровья проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит международная научно-практическая конференция «Ментальное здоровье и COVID-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ней участвуют лучшие специалисты в области психиатрии и психологии из Казахстана, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Болгарии, Польши и Литвы.

На открытии конференции министр здравоохранения РК отметил, что ментальное здоровье на сегодня является актуальной темой.

«Во всем мире прогнозируются серьезные последствия для населения в области психического здоровья. Для решения возникающих проблем ведущие ученые всего мира объединяют свои силы, знания и опыт. Данная конференция, собравшая в городе Алматы лучших специалистов из Казахстана, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Болгарии, Польши и Литвы, специалистов Всемирной организации здравоохранения, не является исключением.

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Не секрет, что в период пандемии большую актуальность приобрели вопросы социальной изоляции, депрессии, специфическую нагрузку испытали семьи. Обострились случаи соматических заболеваний, остро встала проблема психического здоровья детей. Все эти вопросы найдут отражение на конференции. Проведение такой конференции - это важное событие в истории здравоохранения не только Казахстана, но и соседних стран. Она внесет большой вклад в развитие процесса оказания психологической помощи в Казахстане», - сказал в своем приветственном выступлении Алексей Цой.

Конференция будет проходить 14 и 15 октября.

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