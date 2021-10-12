Научно обоснованные системы прогнозирования будет внедрять Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о планах по внедрению научно обоснованных систем прогнозирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках второго направления (нацпроекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на 2021-2025 годы» - прим. ред.) планируется внедрить научно обоснованные системы прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски (100%); увеличить долю лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия с 61% до 90%», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, нацпроект даст еще ряд преимуществ.

«Принятые меры третьего направления позволят увеличить долю аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам; запустить не менее 30 новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий; довести до 3-го уровня зрелости бенчмаркинга ВОЗ национальный регулятор; увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фарм. рынке до 50%; повысить долю закупа ЛС и МИ с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС до 50%», - заключил министр.