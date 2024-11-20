Научно-культурный центр имени Абая открылся в Семее

В честь открытия центра было вручено поздравительное письмо министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В мероприятии приняли участие представители МКИ, общественные и государственные деятели, ученые и журналисты.

Целью открытия научно-культурного центра имени Абая является популяризация наследия Абая среди молодежи, расширение сотрудничества между Университетом Абая, государственным музеем-заповедником Абая «Жидебай-Борили» и укрепление связей музея с центрами Абаеведения за рубежом.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Фото: Министерство культуры и информации РК

В этом году памятник Абаю Кунанбаеву открылся в Будапеште, в Венгрии.

Другие памятники казахскому философу, поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву установлены в Тегеране (2007), Баку (2010), Каире (2016) и в городе Ренн, Франция (2016).

Бюсты, памятники и мемориальные доски продолжают открываться по всему миру, в прошлом году площадь и памятник Абаю открыли в Стамбуле (2021), памятники в Берлине (2021), в Париже (2021) и в Сеуле (2021). А в этом году памятники установлены в Тбилиси (2022), Бишкеке (2022) и Нью-Дели (2022).

В Астане ко Дню Абая в Астане установили огромный портрет писателя на колесе обозрения. Изображение публициста в диаметре достигало 65 метров.