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    21:01, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Научно-культурный центр имени Абая открылся в Семее

    19 ноября 2024 года в Семее на базе Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Борили» торжественно открыли научно-культурный центр имени Абая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    Научно-культурный центр имени Абая открылся в Семее
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    В честь открытия центра было вручено поздравительное письмо министра культуры и информации РК Аиды Балаевой.

    Научно-культурный центр имени Абая открылся в Семее
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    В мероприятии приняли участие представители МКИ, общественные и государственные деятели, ученые и журналисты.

    Целью открытия научно-культурного центра имени Абая является популяризация наследия Абая среди молодежи, расширение сотрудничества между Университетом Абая, государственным музеем-заповедником Абая «Жидебай-Борили» и укрепление связей музея с центрами Абаеведения за рубежом.

    Научно-культурный центр имени Абая открылся в Семее
    Фото: Министерство культуры и информации РК
    Научно-культурный центр имени Абая открылся в Семее
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    В этом году памятник Абаю Кунанбаеву открылся в Будапеште, в Венгрии. 

    Другие памятники казахскому философу, поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву установлены в Тегеране (2007), Баку (2010), Каире (2016) и в городе Ренн, Франция (2016).

    Бюсты, памятники и мемориальные доски продолжают открываться по всему миру, в прошлом году площадь и памятник Абаю открыли в Стамбуле (2021), памятники в Берлине (2021), в Париже (2021) и в Сеуле (2021). А в этом году памятники установлены в Тбилиси (2022), Бишкеке (2022) и Нью-Дели (2022).

    В Астане ко Дню Абая в Астане установили огромный портрет писателя на колесе обозрения. Изображение публициста в диаметре достигало 65 метров. 

    Теги:
    Наука Семей Культура Регионы Казахстана Минкультуры и информации Область Абай История Казахстана Абай
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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