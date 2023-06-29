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Научно-исследовательский институт радиологии откроют в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Июня 2023, 21:25
Научно-исследовательский институт радиологии откроют в Казахстане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице начал свою работу 10-ый Евразийский радиологический форум «Новые горизонты в радиологии». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Мероприятие международного масштаба проводится Медицинским университетом Астана один раз в два года при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан и является одним из важнейших событий в образовательной деятельности Казахстанского радиологического общества страны.

В работе Евразийского радиологического форума принимают участие более 60 ведущих специалистов и ученых ближнего и дальнего зарубежья из более 30 стран мира, включая Австрию, Турцию, Францию, Великобританию, Германию, США, Индию, Россию, Узбекистан и др. Участие принимают также представители таких международных организаций как МАГАТЭ, Всемирная федерация экстренной радиологии, Европейская школа радиологов, Азиатско-океанская школа радиологов и др. В организации мероприятия также приняли участие «University Medical Center» и «Казахстанское радиологическое общество».

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Открывая форум, председатель правления – ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров отметил, что актуальность проведения мероприятия такого масштаба обусловлена высокой ролью лучевой диагностики и лучевой терапии в борьбе с онкологическими, сердечно-сосудистыми, легочными и иными социально-значимыми заболеваниями. В своем обращении к участникам форума он также анонсировал открытие Научно-исследовательского института радиологии имени академика Жангали Хамзабаева. Создание института является логическим шагом развития научной школы радиологии, созданной академиком при жизни и вызвано возрастающей ролью радиологической службы и необходимостью обеспечения надлежащего научного и методологического сопровождения ее деятельности в Республике Казахстан, отметил ректор.

Форум продлится до 1 июля, в течении трех дней эксперты намерены обсудить наиболее актуальные и приоритетные направления, среди которых такие как: нейрорадиология, кардиоторакальная, абдоминальная и урогенитальная, а также педиатрическая, интервенционная радиология и радиология костно-суставной системы. В рамках форума эксперты также планируют обсудить достижения и перспективы развития лучевой диагностики заболеваний молочных желез, ядерной медицины, телерадиологии, а также применение искусственного интеллекта и вопросы менеджмента в радиологии.

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