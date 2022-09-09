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Научно-исследовательский археологический центр откроют в селе Бестерек в ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Сентября 2022, 21:21
Научно-исследовательский археологический центр откроют в селе Бестерек в ВКО

УСТЬ-КАМЕГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Усть-Каменогорске прошла международная научно-практическая конференция «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

В ней приняли участие вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, ведущие ученые-историки страны и зарубежья, а также представители дипломатических миссии.

Одной из важных целей научно-практической конференции является ознакомление международного научного сообщества и широких кругов общественности с археологическим потенциалом региона. На конференции с докладами выступили ученые-историки из престижных гуманитарных научных институтов и вузов страны.

В рамках мероприятия вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев ознакомился с историческими экспонатами, которые были найдены на раскопках местными учеными.

«В истории народов, родственных на всем евразийском пространстве, особенно казахов, Горный Алтай занимает особое место. Здесь зародился тюркский мир, начинающийся с гуннов, создавших сакскую цивилизацию и первую степную империю, стал золотой колыбелью всего тюркского мира. Вместе с учеными посетили памятник Акбаур в Уланском районе, относящийся к бронзовому веку, осмотрели древнее поселение саков. Результаты исследований ученых-археологов обновляют науку. В этой связи хотел бы отметить, что министерством предусмотрено общее финансирование археологических исследований по исторической науке на 2022-2024 годы «, – сказал Куаныш Ергалиев.

«Мы после двухлетнего перерыва из-за мировой пандемии с огромным удовлетворением открываем конференцию «Алтай - золотая колыбель тюркского мира», где будут представлены результаты комплексной деятельности по исследованию уникальных памятников ВКО. Наш регион, по праву, считается одним из духовно-культурных центров страны. Изучение и сохранение потенциала бесценного, исторического, культурного и природного наследия, безусловно, наш огромный патриотический долг», - сказал аким ВКО Даниал Ахметов в ходе мероприятия.

Для участников конференции представлена выставка «Золото Великой степи». Среди экспонатов – уникальные находки известных археологов З.Самашева и А.Толеубаева, которые несколько лет подряд ведут раскопки в Восточном Казахстане. На выставке представлено 6 исторических реконструкций.

Среди гостей конференции был доктор философии, заместитель директора музея Фицуильяма в Кембридже Нил Спенсер. Он отметил важность работы археологов в регионе, которые вносят вклад в мировую историческую науку и выразил восхищение выставкой «Золото Великой степи», что не так давно с большим успехом прошла в Кембридже. На ней были представлены артефакты, найденные во время раскопок в Восточном Казахстане.

По итогам конференции было принято решение открыть научно-исследовательский археологический центр в селе Бестерек, который возглавит ведущий археолог страны Зайнолла Самашев.


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