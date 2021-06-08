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    10:36, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Научно-инновационную лабораторию имени Елбасы открыли в Китае

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    НАНКИН. КАЗИНФОРМ - В Китае состоялась торжественная церемония открытия научно-инновационной лаборатории имени Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева, соучредителями которой выступили Международный секретариат «G-Global» и его стратегический партнер в КНР – компания «China Silk Road Group». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии приняли участие представители администрации нового района «Цзянбэй» г. Нанкин и научно-технологического парка «Чжунгуанцунь» г. Пекин, дипломаты посольства Казахстана, а также журналисты китайских СМИ.

    В ходе церемонии к участникам мероприятия с видеопоздравлением обратился руководитель Международного секретариата «G-Global» Серик Нугербеков.

    Основной задачей лаборатории будет являться практическое содействие продвижению и научному сопровождению проектов в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь» и казахстанской госпрограммы «Нурлы жол» путём осуществления масштабных исследований, в том числе с использованием современных технологий «блокчейна», искусственного интеллекта и «больших данных». К данной работе будут активно привлекаться ведущие ученые и практики двух стран.

    Международный секретариат «G-Global» с 2019 года входит в число партнёров инициативы «Один пояс, один путь». Такие его проекты как Глобальная премия «Шелковый путь» и Международный форум «Глобальный Шелковый путь – Форум мэров городов» были поддержаны участниками 2-го Форума «Один пояс, один путь» и включены в текст его итогового документа.


    Теги:
    Елбасы Китай Первый Президент - Елбасы Международная деятельность Внешняя политика Казахстана
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