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Научно-аналитический центр по водным ресурсам создадут в РК
13 Июля 2022 14:47

Научно-аналитический центр по водным ресурсам создадут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Необходимо обеспечить научное обоснование принимаемых решений в водной сфере. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Досбол Бекмагамбетов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для этого на базе Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства будет создан Научно-аналитический центр по водным ресурсам и проблемам водного хозяйства», - сказал Досбол Бекмагамбетов.

По его словам, принимаемый комплекс мер в водной отрасли Казахстана позволит значительно улучшить состояние отрасли и обеспечить готовность Казахстана к угрозам водной безопасности.

Ранее сообщалось, что в сельском хозяйстве путем реконструкции более 7 тыс. км оросительных сетей, гидротехнических сооружений, цифровизации учета воды к 2025 году будут сокращены ненормативные затраты воды.


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Автор:
Корреспондент
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