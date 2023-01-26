Научная квота на изъятие сайгаков для содержания в питомниках и изучения предусмотрена в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК разместил в открытых НПА проект приказа по лимитам изъятия животных на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Учитывая тот факт, что с момента введения запрета на добычу сайгака, фундаментальных научных исследований не проводилось, в среднесрочной перспективе необходимо проведение комплексных научных исследований для дальнейшего формирования государственной стратегии по охране, воспроизводству и использованию сайгаков.

Комитетом лесного хозяйства и животного мира совместно с Научными организациями в 2023 году запланировано проведение научных исследовании популяции сайгаков, в ходе которых будут изучены прогнозы развития популяции, уточнение ареала и миграционных путей, изучение кормовой базы сайгаков, выработка предложении по снижению конкуренции с сельским хозяйством.

В этой связи, для проведения научных исследований по выявлению и мониторингу ключевых параметров популяций сайгака – численности, половозрастной структуры, плодовитости, смертности, прироста, лимитирующих факторов среды обитания, а также на разработку биологических и технологических основ разведения животных в неволе и полувольных условиях, при подготовке биообоснования, Институтом зоологии предусмотрена квота на научное изъятие сайгаков в 2023 году, в том числе изъятия в живом виде детенышей сайгаков для дальнейшего их содержания в полувольных условиях и изучения.

Научная квота складывается от заявок научных организаций, таких как Институт зоологии, Западно-Казахстанский агротехнический университет им. Жангирхана, Национальный референтный центр по ветеринарии, где предусмотрены лимиты изъятия сайгаков для дальнейшего их содержания в полувольных условиях и изучения ветеринарного и физиологического состояния популяций.

Так у Западно-Казахстанского агротехнического университета им. Жангирхана с 2012 года функционирует питомник по разведению сайгаков для сохранения и рационального использования вида, продолжаются научные исследования в области ветеринарии и отрабатываются технологии и методы содержания сайгаков в полувольных условиях.

Внедрены технологии выпойки молоком сайгачат в молочный период, профилактики и контроля ветеринарных мероприятий в питомнике, отработаны методики режима содержания молодых животных для исключения травматизма и гибели сайгаков.

Ранее первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр дал ряд поручений касательно работы Министерства экологии и природных ресурсов, в том числе провести работу по управлению популяцией сайгаков. Свое отношение к отстрелу сайгаков высказала Зульфия Сулейменова.

Фото: gov.kz