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    13:25, 14 Май 2024 | GMT +6

    Научная конференция к 100-летию первого главы Минобороны Казахстана прошла в Астане

    Бюст Сагадата Нурмагамбетова
    Фото: Министерство обороны РК

    В Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева провели республиканскую научно-практическую конференцию, посвященную 100-летию первого министра обороны РК, «Халық Қаһарманы» Сагадата Нурмагамбетова «Сағадат Нұрмағамбетов: тумысы бөлек тұлға», передает корреспондент агентства Kazinform.

    В мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил, офицеры, преподаватели военной кафедры Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, кадеты военного колледжа Министерства обороны РК, который носит имя Сагадата Нурмагамбетова, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Жас сарбаз». 

    Участники конференции подчеркнули масштаб личности Сагадата Нурмагамбетова и ее значение в деле военно-патриотического воспитания молодежи.


    — Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, имя которого навсегда вписано в историю Казахстана, был не только выдающимся военачальником, но и символом несгибаемой воли и патриотизма. Под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РК он заложил фундамент современных Вооруженных сил. В этом году мы отмечаем 100-летие со дня его рождения и вспоминаем его жизнь, полную героизма и служения своему народу, — сказал полковник запаса Вооруженных сил РК, преподаватель военной кафедры ЕНУ им Гумилева Атыгай Балгабеков.

     

    Теги:
    Сагадат Нурмагамбетов Юбилей Астана Память Халық Қаһарманы История Казахстана
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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