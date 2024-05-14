Научная конференция к 100-летию первого главы Минобороны Казахстана прошла в Астане

В мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных сил, офицеры, преподаватели военной кафедры Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, кадеты военного колледжа Министерства обороны РК, который носит имя Сагадата Нурмагамбетова, а также воспитанники военно-патриотического клуба «Жас сарбаз».

Участники конференции подчеркнули масштаб личности Сагадата Нурмагамбетова и ее значение в деле военно-патриотического воспитания молодежи.



— Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, имя которого навсегда вписано в историю Казахстана, был не только выдающимся военачальником, но и символом несгибаемой воли и патриотизма. Под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РК он заложил фундамент современных Вооруженных сил. В этом году мы отмечаем 100-летие со дня его рождения и вспоминаем его жизнь, полную героизма и служения своему народу, — сказал полковник запаса Вооруженных сил РК, преподаватель военной кафедры ЕНУ им Гумилева Атыгай Балгабеков.