Празднование Наурыза способствует сохранению народных и семейных традиций, взаимопониманию между людьми, считает имам мечети «Намаз ата» в Таразе Сардор Абдухаликов. О своем видении, как теолога, значения этого древнего праздника он рассказал в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

— Наурыз является народным праздником, уходящим своими корнями в глубокую древность. А как на подобные празднования смотрит ислам?

— Конечно, это не религиозный праздник, как, например, айт-намаз и другие празднования в исламе. У нас в шариате допускается, что в случае, если что-то не противоречит нашей религии, то это разрешается. Исторические материалы свидетельствуют, что даже сахабы, такие как Хазрет Али и Мугауия, не были противниками Наурыза.

У каждого народа есть свои древние обычаи — у казахов, турков, курдов, уйгуров и так далее. И если эти обычаи не идут вразрез с религиозными догматами, то им не должно быть препятствий. Наурыз своими корнями объединяет народы, и этот праздник можно отнести к разряду значимых культурных событий многих народов мира.

Наурыз, известный у разных народов как Новруз, Навроз или Норуз, является древним праздником, олицетворяющим весеннее равноденствие и начало нового года во многих культурах Средней Азии. Люди испокон веков радовались весеннему солнцу, первому теплу, природному обновлению. Такой праздник — Наурыз, когда после долгой зимы, недостатка солнечного света, наступает весеннее тепло, природа пробуждается и расцветает, люди стремятся очистить свои селения и свои души — такой праздник с точки зрения ислама можно только поощрять.

Казахский народ встречал этот день именно как окончание зимы и наступления весны. Накануне празднования сажают деревья, расчищают родники, желают всем добра. Тот, у кого в душе живет иман, всегда старается проявить милосердие, совершать благие поступки. И в этом многовековая мудрость Великой степи, завещанная нам предками. В эти дни, а Наурыз всегда праздновался по нескольку дней, принято ходить по гостям, прощать все обиды, мириться, если кто поссорился, поддерживать родственные отношения.

Фото: Галина Скрипник / Kazinform

Так и в шариате говорится, что необходимо укреплять родственные узы, ценить свою семью и оберегать от всего плохого и негативного, стараться жить в мире со всеми, постараться забыть обиды и простить своих обидчиков и врагов. В шариате запрещается разрывать родственные отношения, но напротив, рекомендуется ходить друг к другу в гости, уважительно относиться к соседям. Для чего? Чтобы жили в мире, чтобы ушли обиды и воцарился мир и добрые отношения. Такая же цель и у этого древнего праздника — научиться жить в мире и добрососедстве со всеми людьми, сблизиться со своими родными, соседями, друзьями.

В исламской традиции Наурыз не имеет религиозного значения, но его празднование не запрещается. Он рассматривается как возможность для семейного воссоединения, разделения радости и благодарности за блага природы.

— Какой смысл, на Ваш взгляд, имеют обычаи этого древнего праздника?

— В Казахстане Наурыз является важным национальным многодневным праздником, и в наши дни включает в себя различные устоявшиеся традиции, такие как уборка дома и прилегающей территории, приготовление праздничных блюд, ношение праздничной национальной одежды.

То, что сегодня, как и века назад, казахи возрождают древние традиции Наурыза, наводят чистоту и красоту накануне праздника, высаживают деревья, варят коже, ставят юрты, вспоминают старинные развлечения, игры, как это делали предки, — это замечательно, это сохранение невидимой связи со своими предками, со своим родом.

Казахский народ в старину очень любил подвижные игры. Сейчас мы называем это спортом — борьба, конные скачки, поднятие тяжестей, стрельба из лука. И эти соревнования мы сегодня видим на праздновании Наурыза. И, конечно, одним из главных составляющих праздника является щедрый дастархан, принятие гостей, угощение всех пришедших в твой дом. Что касается угощения, то в этот день на столе обычно ставятся мясные и молочные продукты, такие национальные казахские блюда, как үлпершек, қарма, түймеш, қимай, жау жүрек, жоңқа, өкпе сүт, ақ сорпа, май шұрқан, ми палау, жалпа, қарын бүрме, өрме төстік, курт, кумыс, шубат, иримшик. Одним из главных ритуалов является приготовление наурыз-коже, традиционного блюда, которое должно содержать семь ингредиентов, символизирующих благополучие и изобилие.

Фото: Галина Скрипник / Kazinform

И обязательно за дастарханом звучат добрые пожелания — Наурыз мерекесі құтты болсын! Ақ мол болсын! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!.. В «Ұлыстын ұлы күні» (Великий день народа) желают всем благополучия, здоровья, праздничного настроения, достатка и изобилия.

Наши мудрые предки придумали это все для того, чтобы не прерывались родственные узы, сохранялась преемственность поколений, поддерживались добрые отношения со всеми. Все делалось для того, чтобы род был сильным и процветающим. Ведь только в единстве и сплоченности можно было в древности противостоять многочисленным внешним врагам. Только в таких условиях возможно было процветание народа.

— А какое значение праздник приобрел в наши дни?

— В современных условиях Наурыз олицетворяет культурное разнообразие и мирное сосуществование различных народов и религий. Это время для распространения доброты, мира и солидарности среди всех людей. Праздник несет в себе духовное значение, связанное с возрождением и единением. В Мангыстауской области, например, за неделю до праздника зажигают огонь единства на горе Отпан, и это символизирует стремление казахстанцев к духовному единению.

Наурыз является символом культурного разнообразия и мира. Он отмечается не только в Казахстане, но и во многих других странах. Это праздник, который преодолевает религиозные границы, объединяя людей различных культур и вероисповеданий в праздновании весны и новых начинаний. Это время, когда можно отложить в сторону повседневные заботы и насладиться красотой весны и радостью общения с близкими.

Фото: Галина Скрипник / Kazinform

В исламе Наурыз рассматривается как культурное событие, которое можно отмечать, сохраняя при этом уважение к религиозным традициям и ценностям. У нас в Казахстане под единым шаныраком его отмечают представители всех национальностей, проживающих в стране. Наурыз остается важным праздником, который объединяет людей различных вероисповеданий и культур, напоминая о вечных ценностях обновления, дружбы и любви.