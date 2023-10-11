Нацпроект: трудоустроено почти 400 тысяч казахстанцев

По состоянию на 1 октября текущего года Национальным проектом по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы мерами содействия занятости охвачены 577,4 тысячи человек. 398,3 тысячи человек были трудоустроены, из них 220,3 тысячи – на постоянную работу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено почти 178 тысяч человек, из них:

на социальные рабочие места – 16,7 тысячи;

на молодежную практику – 26,1 тысячи;

на общественные работы – 113,5 тысячи;

по проектам «Первое рабочее место» охвачено 7,6 тысячи человек, «Контракт поколений» – 390 человек, «Серебряный возраст» – 13,7 тысячи человек.

Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено более 40 тысяч безработных, из них 36,6 тысячи завершили обучение.

Также обучением основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено 123,8 тысячи человек, из них завершили и получили сертификаты 93,1 тысяч человек.

В целях выбора сферы деятельности 95,3 тысячи человек прошли социальную профориентацию.

Кроме того, в 2023 году в рамках Нацпроекта предусмотрена выдача 9 тысяч грантов для реализации новых бизнес-инициатив в размере 400 МРП (1 380 000 тенге). С начала года выдано 5397 грантов.