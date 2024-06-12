Нацпарки Казахстана представили на цифровой выставке в Нью-Йорке
В Нью-Йорке прошла иммерсивная выставка Winds of Change, посвященная казахстанским национальным паркам и проектам, направленным на бережное отношение к природе. Выставка проходит в галерее и магазине The Canvas 3.0 на Манхэттене (Нью-Йорк, США) при поддержке компании Qazaq National Parks, передает агентство Kazinform.
— Казахстан всегда был и будет страной с богатым природным наследием и уважением к окружающей среде. Выставка Winds of Change— это не просто демонстрация красоты наших национальных парков, но и призыв к действиям. Мы верим, что, объединяя усилия, мы можем сохранить природное наследие для будущих поколений и внести свой вклад в глобальные экологические изменения, — подчеркнул вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Ержан Еркинбаев.
Выставка Winds of Change знакомит американских посетителей с казахстанскими национальными природными парками через уникальные креативные проекты:
- Книга «Истории Иле-Алатау» — рассказы людей, связанных с одноимённым национальным парком. Главные герои книги — это реальные люди, связавшие свою жизнь с природой: ученые, зоологи, ботаники, археологи, гляциологи, астрономы, лесники и егеря, альпинисты, туристы и волонтеры, каждый из которых делится с читателем своей собственной, уникальной в своем роде историей, связавшей их жизнь с природным парком Иле-Алатау.
- Проект «Человек-Природа?» — лэнд-арт инсталляция, исследующая вопрос того, остается ли современный человек частью природы. Проект, также известный под сокращенным, но крайне символичным названием «ЧП?», озвучивает актуальную проблему засорения гор мусором, однажды оставленным туристами в ущелье Аюсай. «ЧП?» — это выставка, посвященная винтажному мусору (возрастом от 20 до 70 лет), найденному во время общественных субботников волонтёрским движением Wild Nature Volunteers в алматинских горах
- The ROOTS — инсталляция оживляет поврежденные корни тяньшанской ели в форме искусства лэнд-арта. Три образа хрупкой природы в руках человека подчёркивают важность гармонии между человеком и природой.
— Qazaq National Parks развивает экологический туризм и туристическую инфраструктуру в национальных парках Алтын-Эмель, Чарын и Иле-Алатау. Мы стремимся к развитию идей бережного и ответственного отношения к природе в обществе, — отметила креативный директор Qazaq National Parks Динара Гужавина.
— Казахстанские национальные парки — это запах полыни, шёпот пустынных ветров и цветущие поляны горных долин. Выставка «Winds of Change» вдохновляет на проекты, меняющие внутренний мир каждого человека, соприкоснувшегося с природой, - выразила мнение куратор выставки Наргиз Магаева.
Посетители выставки могут приобрести продукцию Qazaq National Parks, посвященную национальным паркам Шарын, Алтын-Емел и Іле-Алатау.