Нацпарки Казахстана представили на цифровой выставке в Нью-Йорке

В Нью-Йорке прошла иммерсивная выставка Winds of Change, посвященная казахстанским национальным паркам и проектам, направленным на бережное отношение к природе. Выставка проходит в галерее и магазине The Canvas 3.0 на Манхэттене (Нью-Йорк, США) при поддержке компании Qazaq National Parks, передает агентство Kazinform.

— Казахстан всегда был и будет страной с богатым природным наследием и уважением к окружающей среде. Выставка Winds of Change— это не просто демонстрация красоты наших национальных парков, но и призыв к действиям. Мы верим, что, объединяя усилия, мы можем сохранить природное наследие для будущих поколений и внести свой вклад в глобальные экологические изменения, — подчеркнул вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Ержан Еркинбаев.

Выставка Winds of Change знакомит американских посетителей с казахстанскими национальными природными парками через уникальные креативные проекты:

— Qazaq National Parks развивает экологический туризм и туристическую инфраструктуру в национальных парках Алтын-Эмель, Чарын и Иле-Алатау. Мы стремимся к развитию идей бережного и ответственного отношения к природе в обществе, — отметила креативный директор Qazaq National Parks Динара Гужавина.

— Казахстанские национальные парки — это запах полыни, шёпот пустынных ветров и цветущие поляны горных долин. Выставка «Winds of Change» вдохновляет на проекты, меняющие внутренний мир каждого человека, соприкоснувшегося с природой, - выразила мнение куратор выставки Наргиз Магаева.