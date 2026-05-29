Национальное собрание Франции одобрило отмену «Черного кодекса»

Законопроект, принятый Национальным собранием, в четверг, 28 мая, отменяет «Черный кодекс» (Code noir) — указ, подписанный в 1685 году королем Людовиком XIV и регламентировавший жизнь рабов во всех французских колониях, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Франция была третьей по масштабам рабовладельческой державой Европы после Великобритании и Португалии.

— Франция отменила рабство в 1794 году, во время Французской революции, но в 1802-м Наполеон Бонапарт приказал направить войска на Гваделупу, чтобы восстановить его. Затем страна вновь отменила рабство в 1848 году.

В 2001 году Франция признала рабство и работорговлю «преступлениями против человечности» (закон Тобира), — пишет издание.

— Однако ряд королевских указов XVII–XVIII веков, устанавливавших правовой статус порабощенных людей в колониях и известных под названием «Черный кодекс», так и не был прямо отменен. После того как в четверг депутаты одобрили законопроект об аннулировании королевских эдиктов, его еще должен рассмотреть Сенат; дата голосования пока не определена, после чего закон может быть окончательно принят, — пишет издание.

Эммануэль Макрон, который покинет свой пост в будущем году по завершении максимально допустимых двух президентских сроков, на прошлой неделе поддержал отмену этих законов.