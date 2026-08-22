Национальный центр по разведению собак казахских пород создают в Казахстане

В области Жетісу в ближайшее время завершится строительство Национального центра казахских пород собак. Центр должен стать научной и инфраструктурной базой для сохранения тазы и других казахских пород собак, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказал президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали в подкасте BIZDIÑ ORTA, центр будет выполнять задачи, которые отдельным владельцам и заводчикам не под силу.

— Национальный центр — это совершенно другой инфраструктурный уровень, в первую очередь, и научно-педагогический уровень именно поддержки казахских пород собак, — отметил он.

По словам эксперта, одним из основных направлений работы центра станет проведение научных исследований, в том числе на генетическом уровне. Также предполагается криоконсервация и создание биобанка.

Особое значение центр может иметь для формирования качественного генофонда тазы. Для окончательного международного признания породы необходимо обеспечить наличие восьми независимых семейных линий, между которыми не должно быть близкого родства.

— Национальный центр может это прямо контролировать и иметь свое поголовье, содержать именно генофонд, как минимум восьми семейных линий. Допустим, для этого как раз-таки это будет национальный центр — он мог бы стать гарантом породной чистоты, качества, — сказал Бауыржан Сериккали.

При этом, как подчеркнул эксперт, важно не допускать метизации другими породами и одновременно сохранять генетическое разнообразие самой тазы.

Для формирования поголовья центра Союз кинологов рекомендует отбирать собак с подтвержденным происхождением, полной трехколенной родословной, высокими оценками независимых экспертов и хорошим состоянием здоровья.

Ранее Бауыржан Сериккали сообщил, что официально зарегистрированных тазы в Единой племенной книге Союза кинологов Казахстана 2757 особей.