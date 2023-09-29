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    19:00, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Национальный саммит педагогов впервые пройдет в Астане

    Национальный саммит педагогов впервые пройдет в Астане
    Фото: Виктор Федюнин / МИА «Казинформ».

    Первый открытый национальный саммит педагогов Teachers’ Summit в Астане пройдет с 5 по 8 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Для участников саммита организуют мастер-классы, тренинги по инновациям в образовании и инклюзивному обучению от лучших педагогов мира и международных экспертов по математике. Лауреаты и победители премии Global Teacher Prize также проведут ряд открытых уроков.

    Ключевые направления Саммита педагогов:

    - Математическое направление: будут рассмотрены передовые методы преподавания математики, а также подходы к повышению интереса учеников к этому предмету.

    - Направление лауреатов Global Teacher Prize: лауреаты премии "Учитель Мира" поделятся своим опытом и передадут ценные знания по развитию педагогики и образования.

    Саммит педагогов нацелен на развитие среднего образования, профессиональную ориентацию специалистов просвещения и развитие эмоционального и адаптивного интеллекта у школьников. Отдельное внимание будет уделено созданию равенства между школами и применению инновационных решений.

    7 октября открытый Национальный саммит педагогов будет доступен для всех желающих.
    Выступления экспертов будут доступны для широкой аудитории по разделам образование педагогов, интернационализация образования, цифровизация образования и STEM.

    Саммит претендует стать ежегодным международным мероприятием для педагогов из Казахстана и Центральной Азии.

    Теги:
    Образование Астана
    Автор
    Ринат Дусумов
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