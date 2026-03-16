Национальный код казахов: как древние традиции интегрированы в современную жизнь

Этот день дает возможность заново осмыслить место национальной культуры в обществе и оценить, насколько тесно традиции связаны с современной жизнью.

Традиции — культурный код нации

По словам культуролога Асель Никамбековой, традиции являются одной из ключевых ценностей, сохраняющих историческую память народа и формирующих духовную целостность общества.

— Сохранение традиций казахского народа прежде всего является гарантией независимости нашего государства. В настоящее время со стороны ученых часто поднимаются вопросы постколониального дискурса, деколонизации сознания. Акселеу Сейдимбек отмечал, что культура казахского народа развивалась по трем направлениям. Это: искусство слова, искусство кюя и прикладное ремесленное искусство. Традиции, сопровождающие человека на протяжении всей его жизни — с момента рождения младенцем и до ухода в вечность, — дошли до наших дней через устное народное творчество, — говорит культуролог.

По мнению Асель Никамбековой, национальные ценности напрямую связаны с историческим процессом формирования народа.

— Известно, что формирование любой нации проходит через длительные исторические этапы. Становление нации — это непрерывный процесс. Особенно у народов, подобных нашему, которые на протяжении нескольких веков находились под колониальным гнетом, всегда существует угроза для национальной идентичности. Поэтому духовные сокровища нашего народа — родной язык, традиции и обычаи — обладают мощным объединяющим влиянием, — отмечает Асель Никамбекова.

Национальный характер и культурная память

Культуролог Асель Никамбекова подчеркивает, что основа национального кода заключена в языке и культурной памяти.

— Нация, утратившая свою культурную память, не сможет долго существовать. Основа культурного кода заключается в родном языке. Через язык раскрывается сущность человека. Язык — это ценность духа. Именно язык наполняет жизнь смыслом. Сила родного языка не только объединяет народ, но и способна сформировать цивилизованное общество, — говорит она.

По ее словам, национальный характер и воспитание формируются через традиции повседневной жизни.

— Как говорил Алихан Бокейхан, «любовь к нации рождается не из знаний, а из характера». Поэтому национальный характер начинается с национального воспитания. Даже простое приветствие, правила поведения за столом, благословение (бата), а также многочисленные приметы и запреты, присутствующие в нашей повседневной жизни, — все это формирует характер нации. Следующим этапом в формировании личности человека становятся шариатские знания, имеющие важное значение: не посягать на чужие права, не лгать, не совершать кражу и тому подобное, — говорит культуролог.

Молодежь и традиции

По словам культуролога Асель Никамбековой, современная молодежь проявляет искренний интерес к национальной культуре. Однако при этом важно понимать содержание и смысл традиций.

— Сегодняшняя молодежь уделяет большое внимание личностному развитию. Настало время, когда интерес молодых людей к ценностям национальной культуры должен подняться с уровня ношения национальной одежды, прослушивания музыки на родном языке или использования отдельных бытовых элементов на более высокий — духовный уровень, — говорит она.

При этом отношение молодежи к национальной культуре, по ее словам, связано со свободой мышления.

— Уважительное отношение к традициям помогает нам сохраниться как нации. Сущность народа раскрывается не тогда, когда внешняя форма традиций выполняется как обязательство, а тогда, когда их внутренний смысл принимается всей душой и сердцем. Культурный капитал государства — это молодежь со свободным мышлением. Вместо заученных, сухих слов о любви к Родине прежде всего необходимо создавать условия для свободного мышления, чтобы молодые люди могли с уверенностью смотреть в завтрашний день, — говорит культуролог.

Возрождение: исчезающие традиции

По словам этнографа Бекена Кайратулы, в казахском обществе сегодня наблюдается ослабление некоторых традиций, которые прежде имели важное значение.

— Среди казахских традиций есть обычай, согласно которому невестка, пришедшая в новую семью, не называет по имени старших аксакалов рода, а использует ат тергеу — заменяет их имена уважительными обращениями. Кроме того, она дает новые имена своим младшим золовкам и деверям. Тем самым она демонстрировала свою находчивость и мастерство. С другой стороны, произносить их имена напрямую считалось невежливым поступком. Сейчас некоторые молодые люди даже меняют свою фамилию на имя тестя. Именно эта казахская традиция взаимного уважения постепенно исчезает. Между тем именно эту традицию наиболее уместно было бы вернуть в общество. Потому что она является механизмом, который сохраняет целостность и взаимное уважение внутри рода, — говорит этнограф.

По его словам, еще одной традицией, регулирующей общественные отношения, была культура умения остановиться перед словом (сөзге тоқтау) — уважение к сказанному.

— Одна из традиций, которая у казахов постепенно исчезает — это умение остановиться перед словом. Перед взвешенным и содержательным словом человек должен уметь остановиться. Но для того, чтобы уметь остановиться перед словом, у слушателя прежде всего должны быть разум, мудрость и понимание. Главная причина утраты этой традиции — исчезновение языкового сознания. Понимание языкового мышления в народе постепенно угасает, — говорит Бекен Кайратулы.

Кроме того, он отмечает, что в казахском обществе существовала устоявшаяся система воспитания.

— У наших предков была закрепленная концептуальная система воспитания ребенка. Говорили: до пяти лет ребенка нужно баловать как царя. До 13 лет — поручать ему работу, словно слуге, а после этого — относиться к нему как к равному. Это правило сегодня утрачено. Кроме того, казахи никогда не лгали своим детям. Сейчас же, если ребенок плачет, мы можем легко сказать: сначала пойдем домой, а потом купим, тем самым обманув его. Таким образом мы сами приучаем ребенка к лжи, — говорит этнограф.

По его мнению, кризис доверия в обществе также повлиял на ослабление некоторых традиций.

— Еще одна казахская традиция, которая постепенно исчезает — это верность обещанию и аманату. Из-за недоверия и лжи, из-за предательства в обществе, из-за распространения угодничества исчезают верность данному слову и ответственность за доверенное, — говорит Бекен Кайратулы.

Культуролог Асель Никамбекова, в свою очередь, отмечает, что на изменение традиций влияет и культурное мировоззрение общества, а также уровень образования.

— Я тяжело воспринимаю трансформацию национальных традиций, которые формировались на протяжении веков. Все это происходит из-за безграмотности и равнодушия. Когда традиции подвергаются изменениям, их подлинный смысл утрачивается. А вслед за этим начинается культурный откат, — говорит она.

Культуролог также подчеркнула, что для сохранения национального наследия большое значение имеет культурная политика.

— В нашей стране были хорошие инициативы, направленные на возрождение духовного наследия, такие как «Мәдени мұра» и «Рухани жаңғыру». Однако их развитие было сдержано показной деятельностью, формальными отчётами и излишней лозунговостью. Если национальное сознание казахов переживёт внутреннее пробуждение и национальное достоинство народа проснётся, культурная политика сможет встать на правильный путь и дать реальные результаты, — говорит Асель Никамбекова.

По мнению Асель, сохранение национальных ценностей укрепляет духовное единство общества.

— Возвращение традиций — это признак того, что национальный дух не умер. На пути к независимости многие наши представители интеллигенции перенесли серьёзные испытания. Именно поэтому казахскому народу сегодня необходима духовная сплочённость. Она проявляется в уважении к родному языку, почитании традиций и честном труде, — подытожила культуролог.

