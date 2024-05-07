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    18:15, 06 Май 2024 | GMT +6

    Национальный день книги будут отмечать казахстанцы 23 апреля

    книги
    Фото: pixabay.com

    У казахстанцев появится еще один праздничный день – теперь 23 апреля в стране будут праздновать Национальный день книги, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Соответствующий проект дополнений в постановление Правительства «Об утверждении праздничных дат в РК» опубликован на портале «Открытые НПА».

    Отмечается, что проект разработан для включения Дня национальной книги в перечень праздничных дат в Республике Казахстан в целях формирования в обществе высокой культуры чтения.

    Напомним, в марте т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал идею об учреждении Национального дня книги, отметив, что во многих странах есть день, посвященный чтению и книгам.

    - Я солидарен с инициативой членов Национального курултая Бурихана Нурмухамедова, Айдоса Сарыма, Данияра Ашимбаева об учреждении Национального дня книги. Но при условии, что он будет наполнен реальным содержанием. К примеру, к этому дню можно приурочить разные тематические мероприятия, специальные книжные выставки и фестивали. Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Проект открыт для публичного обсуждения до 22 мая. В случае принятия постановления, Национальный день книги казахстанцы смогут отметить уже в 2025 году.

    Теги:
    Книги Культура Современная культура Литература Общество
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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