Национальный день книги будут отмечать казахстанцы 23 апреля

У казахстанцев появится еще один праздничный день – теперь 23 апреля в стране будут праздновать Национальный день книги, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий проект дополнений в постановление Правительства «Об утверждении праздничных дат в РК» опубликован на портале «Открытые НПА».

Отмечается, что проект разработан для включения Дня национальной книги в перечень праздничных дат в Республике Казахстан в целях формирования в обществе высокой культуры чтения.

Напомним, в марте т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал идею об учреждении Национального дня книги, отметив, что во многих странах есть день, посвященный чтению и книгам.

- Я солидарен с инициативой членов Национального курултая Бурихана Нурмухамедова, Айдоса Сарыма, Данияра Ашимбаева об учреждении Национального дня книги. Но при условии, что он будет наполнен реальным содержанием. К примеру, к этому дню можно приурочить разные тематические мероприятия, специальные книжные выставки и фестивали. Самые значимые ступеньки к прогрессу нашей нации – это книги. Поэтому мы должны последовательно укоренять в обществе высокую культуру чтения, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Проект открыт для публичного обсуждения до 22 мая. В случае принятия постановления, Национальный день книги казахстанцы смогут отметить уже в 2025 году.