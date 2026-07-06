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    Национальный день домбры отметили в Кокшетау

    На новой набережной города Кокшетау Жаңа Жағалау состоялось праздничное мероприятие, посвященное Национальному дню домбры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Национальный день домбры отметили в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    Праздничная программа началась с работы тематических выставок и презентационных площадок, подготовленных учреждениями культуры Акмолинской области. Гости праздника познакомились с богатым историко-культурным наследием казахского народа, его духовными ценностями, традициями и самобытным искусством, передающимися из поколения в поколение.

    Национальный день домбры отметили в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    Особое место в праздничной программе заняли акции «Көне домбыра» и «Музейге жәдігер сыйла», направленные на сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям национального культурного наследия.

    Национальный день домбры отметили в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    Четыре музея — акмолинский областной историко-краеведческий, музей литературы и искусства, музей города Кокшетау и музей им. М. Габдуллина — представили необычную выставку, состоящую из самых интересных домбр, которые были сданы им самими акмолинцами. На каждом экспонате подписаны имя владельца и год, когда домбра стала частью истории. Есть особые раритеты, к примеру, двойная домбра.

    — Сегодня в музеях проходит акция «Подари экспонат музею». Заранее мы подавали объявления в своих соцсетях о том, что именно в этот день будет проходить подобная акция, и акмолинцы проявили инициативу — уже сегодня сдали несколько экспонатов. Таким образом идет пополнение фондов музея, — поделилась заместитель директора по научной работе акмолинского областного историко-краеведческого музея Анара Дюсенбаева.

    Заслуженная артистка РК Бисара Макенова также стала гостем праздника. Артистка привезла с собой домбру, чтобы передать ее в фонд музея литературы и искусства.

    Акмолинская областная библиотека сделала ко Дню домбры инсталляцию, а также приготовили интерактивную доску для детей с QR-кодами по регионам РК.

    — Каждый из них посвящен какому-то известному домбристу, проживающему в этой области. По коду можно прослушать его кюй, — пояснила руководитель массового отдела библиотеки Жадыра Аубакирова.

    С праздником собравшихся поздравил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.

    Национальный день домбры отметили в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    — В этом году праздник имеет особое значение и глубокий исторический смысл. Национальный день домбры и День Астаны мы отмечаем одновременно со вступлением в законную силу новой, народной Конституции нашей страны. Это знаменательный этап, который подчеркивает преемственность правовых основ государства и духовных ценностей, складывавшихся веками, укрепляет фундамент нашей страны. Домбра — это душа казахского народа, голос нации, символ государственности. Она хранит его историю и судьбу, мечты и устремления, передаваемые через века. Сохранение этого бесценного наследия и передача его молодому поколению — наша общая задача, — отметил Досулан Айтбаев.

    Национальный день домбры отметили в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    Главным событием вечера стал впервые проведенный фестиваль традиционного искусства «Көкше — өнер маржандары». На сцене выступили казахский оркестр народных инструментов имени К. Кумисбекова, исполнители традиционных песен и кюйши.

    — Сегодня национальные инструменты пользуются особой популярностью. Многие хотят научиться играть на домбре. И сегодня на ней играют не только кюи, но даже зарубежные произведения на современный лад. Домбра в этом плане очень удобна, ее легко можно совместить с современными технологиями, — поделился руководитель народного фольклорного ансамбля «Кербез Сұлу» Ализат Дузелбай.

    Национальный день домбры отметили в Кокшетау
    Фото: акимат Акмолинской области

    Особенностью праздника, как отметили в пресс-службе акимата региона, в этом году стал республиканский челлендж #DombyraKuni, прошедший в социальных сетях. К инициативе активно присоединились известные личности региона, представители сферы культуры, творческие коллективы, юные домбристы, исполнившие кюи и народные песни на домбре. А днем в Кокшетау около четырех тысяч юных акмолинских домбристов исполнили кюй «Балбырауын». По информации управления образования Акмолинской области, сегодня в общеобразовательных школах региона функционируют 346 кружков домбры, еще 72 кружка работают в организациях дополнительного образования. В общей сложности занятия по обучению игре на национальном инструменте посещают 4893 учащихся, которых обучают 317 педагогов.

    Культура Праздник День домбры Регионы Казахстана Акимат Кокшетау Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор