Национальный день домбры отметили в Кокшетау

Праздничная программа началась с работы тематических выставок и презентационных площадок, подготовленных учреждениями культуры Акмолинской области. Гости праздника познакомились с богатым историко-культурным наследием казахского народа, его духовными ценностями, традициями и самобытным искусством, передающимися из поколения в поколение.

Фото: акимат Акмолинской области

Особое место в праздничной программе заняли акции «Көне домбыра» и «Музейге жәдігер сыйла», направленные на сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям национального культурного наследия.

Фото: акимат Акмолинской области

Четыре музея — акмолинский областной историко-краеведческий, музей литературы и искусства, музей города Кокшетау и музей им. М. Габдуллина — представили необычную выставку, состоящую из самых интересных домбр, которые были сданы им самими акмолинцами. На каждом экспонате подписаны имя владельца и год, когда домбра стала частью истории. Есть особые раритеты, к примеру, двойная домбра.

— Сегодня в музеях проходит акция «Подари экспонат музею». Заранее мы подавали объявления в своих соцсетях о том, что именно в этот день будет проходить подобная акция, и акмолинцы проявили инициативу — уже сегодня сдали несколько экспонатов. Таким образом идет пополнение фондов музея, — поделилась заместитель директора по научной работе акмолинского областного историко-краеведческого музея Анара Дюсенбаева.

Заслуженная артистка РК Бисара Макенова также стала гостем праздника. Артистка привезла с собой домбру, чтобы передать ее в фонд музея литературы и искусства.

Акмолинская областная библиотека сделала ко Дню домбры инсталляцию, а также приготовили интерактивную доску для детей с QR-кодами по регионам РК.

— Каждый из них посвящен какому-то известному домбристу, проживающему в этой области. По коду можно прослушать его кюй, — пояснила руководитель массового отдела библиотеки Жадыра Аубакирова.

С праздником собравшихся поздравил заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.

Фото: акимат Акмолинской области

— В этом году праздник имеет особое значение и глубокий исторический смысл. Национальный день домбры и День Астаны мы отмечаем одновременно со вступлением в законную силу новой, народной Конституции нашей страны. Это знаменательный этап, который подчеркивает преемственность правовых основ государства и духовных ценностей, складывавшихся веками, укрепляет фундамент нашей страны. Домбра — это душа казахского народа, голос нации, символ государственности. Она хранит его историю и судьбу, мечты и устремления, передаваемые через века. Сохранение этого бесценного наследия и передача его молодому поколению — наша общая задача, — отметил Досулан Айтбаев.

Фото: акимат Акмолинской области

Главным событием вечера стал впервые проведенный фестиваль традиционного искусства «Көкше — өнер маржандары». На сцене выступили казахский оркестр народных инструментов имени К. Кумисбекова, исполнители традиционных песен и кюйши.

— Сегодня национальные инструменты пользуются особой популярностью. Многие хотят научиться играть на домбре. И сегодня на ней играют не только кюи, но даже зарубежные произведения на современный лад. Домбра в этом плане очень удобна, ее легко можно совместить с современными технологиями, — поделился руководитель народного фольклорного ансамбля «Кербез Сұлу» Ализат Дузелбай.

Фото: акимат Акмолинской области

Особенностью праздника, как отметили в пресс-службе акимата региона, в этом году стал республиканский челлендж #DombyraKuni, прошедший в социальных сетях. К инициативе активно присоединились известные личности региона, представители сферы культуры, творческие коллективы, юные домбристы, исполнившие кюи и народные песни на домбре. А днем в Кокшетау около четырех тысяч юных акмолинских домбристов исполнили кюй «Балбырауын». По информации управления образования Акмолинской области, сегодня в общеобразовательных школах региона функционируют 346 кружков домбры, еще 72 кружка работают в организациях дополнительного образования. В общей сложности занятия по обучению игре на национальном инструменте посещают 4893 учащихся, которых обучают 317 педагогов.