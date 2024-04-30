Национальный банк Кыргызстана снизил учетную ставку до 11%

Национальный банк Кыргызской Республики снизил учетную ставку на 200 базисных пунктов до 11%. Решение вступает в силу с 30 апреля 2024 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на НБ КР.

По данным регулятора, инфляционные процессы в Кыргызской Республике продолжают ослабевать. Показатель годовой инфляции в апреле 2024 года составил 5,2%, снизившись с 7,3% в декабре 2023 года, и находится около нижней границы среднесрочного целевого ориентира денежно-кредитной политики 5-7%. В структуре инфляции выраженное замедление роста цен наблюдается по продовольственной группе товаров (с 3,4% в декабре 2023 года до 1,1% в апреле 2024 года), чему также оказывает влияние снижение цен на мировых продовольственных рынках. Темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги снижаются, при этом более сдержанной динамикой.

В стране отмечается высокая экономическая активность. Прирост реального ВВП по итогам января — марта 2024 года составил 8,8%. Как и ранее, основной вклад в прирост экономики отмечается со стороны сектора услуг, строительства и обрабатывающей промышленности. Внутреннее потребление остается повышенным, в том числе за счет роста потребительского кредитования и увеличения чистого притока денежных переводов в страну.