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    12:31, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Национальный банк Кыргызстана снизил учетную ставку до 11%

    Национальный банк Кыргызской Республики
    Фото: Национальный банк Кыргызской Республики

    Национальный банк Кыргызской Республики снизил учетную ставку на 200 базисных пунктов до 11%. Решение вступает в силу с 30 апреля 2024 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на НБ КР.

    По данным регулятора, инфляционные процессы в Кыргызской Республике продолжают ослабевать. Показатель годовой инфляции в апреле 2024 года составил 5,2%, снизившись с 7,3% в декабре 2023 года, и находится около нижней границы среднесрочного целевого ориентира денежно-кредитной политики 5-7%. В структуре инфляции выраженное замедление роста цен наблюдается по продовольственной группе товаров (с 3,4% в декабре 2023 года до 1,1% в апреле 2024 года), чему также оказывает влияние снижение цен на мировых продовольственных рынках. Темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги снижаются, при этом более сдержанной динамикой.

    В стране отмечается высокая экономическая активность. Прирост реального ВВП по итогам января — марта 2024 года составил 8,8%. Как и ранее, основной вклад в прирост экономики отмечается со стороны сектора услуг, строительства и обрабатывающей промышленности. Внутреннее потребление остается повышенным, в том числе за счет роста потребительского кредитования и увеличения чистого притока денежных переводов в страну.

    — Банковский сектор страны сохраняет устойчивость и демонстрирует рост основных показателей. В целом коммерческие банки располагают достаточным объемом ликвидности, что создает основу для дальнейшего кредитования реального сектора страны. На денежном рынке краткосрочные процентные ставки продолжают формироваться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. Внутренний валютный рынок стабилен, — говорится в сообщении НБ КР.

    Теги:
    ВВП Кыргызстан Банки Экономика Базовая ставка Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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