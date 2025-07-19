Национальные виды спорта в РК признаны приоритетными - наряду с олимпийскими

Это открывает возможность для их целевого финансирования и признания как видов спорта высших достижений.

Сегодня в Казахстане активно развиваются 11 национальных видов спорта: асық ату, аударыспақ, бәйге, дәстүрлі садақ ату, жамбы ату, жекпе-жек, көкпар, қазақ күресі, құсбегілік, теңге ілу и тоғызқұмалақ. Четыре из них включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (құсбегілік, тоғызқұмалақ, қазақ күресі и асық ату).

Проведение V Всемирных игр кочевников в сентябре 2024 года в Астане стало историческим событием:

2700 участников из 89 стран;

112 медалей, в том числе 43 золотых;

1-е общекомандное место Казахстана.

⠀Также ежегодно проводятся: