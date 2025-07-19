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    12:18, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Национальные виды спорта в РК признаны приоритетными - наряду с олимпийскими

    В новой редакции Закона «О физической культуре и спорте», вступившего в силу в июне текущего года, национальные виды спорта включены в перечень приоритетных направлений, наряду с олимпийскими и паралимпийскими, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Всемирные игры кочевников
    Фото: Мақсат Шағырбаев

    Это открывает возможность для их целевого финансирования и признания как видов спорта высших достижений.

    Сегодня в Казахстане активно развиваются 11 национальных видов спорта: асық ату, аударыспақ, бәйге, дәстүрлі садақ ату, жамбы ату, жекпе-жек, көкпар, қазақ күресі, құсбегілік, теңге ілу и тоғызқұмалақ. Четыре из них включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (құсбегілік, тоғызқұмалақ, қазақ күресі и асық ату).

    Проведение V Всемирных игр кочевников в сентябре 2024 года в Астане стало историческим событием:

    • 2700 участников из 89 стран;
    • 112 медалей, в том числе 43 золотых;
    • 1-е общекомандное место Казахстана.

    ⠀Также ежегодно проводятся:

    • сельские спортивные игры «Ақбидай»;
      республиканский турнир «Қазақстан Барысы»;
    • марафон-байге «Ұлы дала жорығы»;
    • фестивали и чемпионаты по этноспорту по всей стране.

     

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК Национальные виды спорта
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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