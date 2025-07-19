Национальные виды спорта в РК признаны приоритетными - наряду с олимпийскими
В новой редакции Закона «О физической культуре и спорте», вступившего в силу в июне текущего года, национальные виды спорта включены в перечень приоритетных направлений, наряду с олимпийскими и паралимпийскими, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Это открывает возможность для их целевого финансирования и признания как видов спорта высших достижений.
Сегодня в Казахстане активно развиваются 11 национальных видов спорта: асық ату, аударыспақ, бәйге, дәстүрлі садақ ату, жамбы ату, жекпе-жек, көкпар, қазақ күресі, құсбегілік, теңге ілу и тоғызқұмалақ. Четыре из них включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (құсбегілік, тоғызқұмалақ, қазақ күресі и асық ату).
Проведение V Всемирных игр кочевников в сентябре 2024 года в Астане стало историческим событием:
- 2700 участников из 89 стран;
- 112 медалей, в том числе 43 золотых;
- 1-е общекомандное место Казахстана.
⠀Также ежегодно проводятся:
- сельские спортивные игры «Ақбидай»;
республиканский турнир «Қазақстан Барысы»;
- марафон-байге «Ұлы дала жорығы»;
- фестивали и чемпионаты по этноспорту по всей стране.