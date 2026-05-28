Национальные рейтинговые агентства появятся в Казахстане

Мажилис принял во втором чтении Закон «О кредитной рейтинговой деятельности», который формирует правовую основу для создания и работы кредитных рейтинговых агентств в Казахстане, включая возможность развития отечественных рейтинговых организаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ направлен на регулирование рейтинговой деятельности, защиту прав и интересов оцениваемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, а также обеспечение прозрачности и независимости работы рейтинговых агентств.

Законом устанавливаются ключевые принципы деятельности в этой сфере, включая требования к прозрачности процедур, качеству присваиваемых рейтингов, предотвращению конфликта интересов и обеспечению конфиденциальности информации. Также определяются условия работы рейтинговых агентств, требования к их капиталу, методологии оценки и порядок признания международных и иностранных рейтинговых организаций.

Поправками закрепляется добровольный характер получения кредитных рейтингов. При этом вводится обязанность юридических лиц с государственным участием иметь кредитный рейтинг, что направлено на повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности таких организаций.

Для казахстанских рейтинговых агентств устанавливается требование по формированию уставного капитала, а также предоставляется возможность получать доступ к государственным информационным базам данных для осуществления своей деятельности.

Отдельно прописан порядок присвоения незапрошенных и непубличных кредитных рейтингов, включая возможность их присвоения без согласия рейтингуемого лица.

Сопутствующим законом расширяются полномочия уполномоченного органа по регулированию и надзору за деятельностью рейтинговых агентств. Также банкам и страховым организациям предоставляется возможность инвестировать в капитал кредитных рейтинговых агентств.

Ранее Мажилис Парламента РК одобрил в первом чтении законопроект о рейтинговой деятельности, который вводит регулирование рейтинговых агентств и предусматривает создание национальной системы рейтингов.