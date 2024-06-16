Национальные игры для отцов и детей прошли в Астане

В Астане в парке «Ататюрк» района Байконур прошел соревновательный конкурс «Ұлттық ойын — ұлт қазынасы», передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Игры была организована в рамках праздника «День отца» с участием отцов и детей района Байконур. В семейном соревновании приняли участие отцы и дети столицы, которые соревновались между собой в казахских национальных играх: «перетягивание каната», «Бес тас», «асык ату», «Тоғызқұмалақ», «Ләңгі тебу».

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Главный приз завоевали Айдар Шонаев и его сын Танаткан Нурислам.

— Я представляю школу-гимназию № 4 Байконурского района. Сам являюсь учителем физкультуры в данной школе. А сын Танаткан Нурислам — ученик этого учебного заведения. Сегодня мы оба успешно защищали честь нашей школы. Другие участники тоже были непростыми. Они были для нас сильными противниками. Поддерживаю организацию конкурсов, направленных на развитие, пропаганду национального спорта.

Фото: акимат Астаны