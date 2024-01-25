Национальная сборная по фехтованию пополнилась четырьмя карагандинцами
Четверо спортсменов из Караганды будут представлять Казахстан на чемпионатах Азии и мира по фехтованию. Братья Кураловы и сестры Макаровы показали высокие результаты на недавно прошедших международных состязаниях в Дубае, передает корреспондент Kazinform.
В Кубке Азии по фехтованию среди юношей и девушек приняли участие кадеты и юниоры из Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Индии и ОАЭ. В составе сборной РК выступили четверо учащихся карагандинской спортивной школы «Жалын». В командном соревновании саблистов они завоевали серебряные медали.
Отличились родные братья – 17-летний Ермек Куралов (КМС РК, занимается фехтованием 7 лет) и 14-летний Ерканат Куралов (МС РК, занимается 5 лет). А также родные сёстры – Кристина Макарова (16 лет, МС РК) и Дарья Макарова (14 лет, КМС РК). Обе в спорте 7 лет. Главный наставник ребят – старший тренер Карагандинской области по фехтованию Виктор Егоров.
- Эти соревнования стали решающими в формировании национальной сборной, которая будет защищать честь Казахстана на чемпионате Азии в Бахрейне и первенстве мира в Саудовской Аравии среди юниоров и кадетов. Наши ребята достойно проявили себя в этих стартах, опередили своих основных конкурентов из Астаны и Алматы и впервые четверо членов сборной страны – это спортсмены из Караганды. Теперь главное – хорошо подготовиться и завоевать медали на континентальном и мировом чемпионатах, – говорит Виктор Егоров.