Национальная сборная по фехтованию пополнилась четырьмя карагандинцами

Четверо спортсменов из Караганды будут представлять Казахстан на чемпионатах Азии и мира по фехтованию. Братья Кураловы и сестры Макаровы показали высокие результаты на недавно прошедших международных состязаниях в Дубае, передает корреспондент Kazinform.

В Кубке Азии по фехтованию среди юношей и девушек приняли участие кадеты и юниоры из Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии, Индии и ОАЭ. В составе сборной РК выступили четверо учащихся карагандинской спортивной школы «Жалын». В командном соревновании саблистов они завоевали серебряные медали.

Отличились родные братья – 17-летний Ермек Куралов (КМС РК, занимается фехтованием 7 лет) и 14-летний Ерканат Куралов (МС РК, занимается 5 лет). А также родные сёстры – Кристина Макарова (16 лет, МС РК) и Дарья Макарова (14 лет, КМС РК). Обе в спорте 7 лет. Главный наставник ребят – старший тренер Карагандинской области по фехтованию Виктор Егоров.