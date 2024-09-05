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    01:18, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Национальная сборная Казахстана по волейболу сидя завершила Паралимпиаду на пятом месте

    Национальная сборная Казахстана по волейболу сидя завершила Паралимпиаду на пятом месте
    Фото: Паралимпийский комитет

    Национальная сборная Казахстана по волейболу сидя завершила Паралимпийские игры на 5-м месте. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Паралимпийский комитет.

    В седьмой день летних Паралимпийских игр, проходящих в Париже, игроки сборной Казахстана боролись за пятое место. В поединке против сборной Бразилии казахстанские спортсмены одержали уверенную победу со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:19). 

    Подопечные Бауыржана Тахауова заняли третье место в группе А, а затем сражались за пятое место.

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Спорт Параспорт Паралимпиада 2024
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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