Национальная сборная Казахстана по волейболу сидя завершила Паралимпиаду на пятом месте

Национальная сборная Казахстана по волейболу сидя завершила Паралимпийские игры на 5-м месте. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Паралимпийский комитет.

В седьмой день летних Паралимпийских игр, проходящих в Париже, игроки сборной Казахстана боролись за пятое место. В поединке против сборной Бразилии казахстанские спортсмены одержали уверенную победу со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:19).

Подопечные Бауыржана Тахауова заняли третье место в группе А, а затем сражались за пятое место.