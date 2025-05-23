Национальная опера «Айсулу» вызвала восторг у иностранцев

- Это потрясающее открытие для меня! – делится Агна Хансен, зрительница, приехавшая в командировку в Казахстан из Германии. – Коллеги посоветовали мне сходить в «Астана Опера». Я никогда не слышала о казахской оперной комедии, но «Айсулу» поразила своим обаянием. Атмосфера 60-х годов воссоздана с такой любовью к деталям, что я будто оказалась на улицах советского города.

И действительно: уличный киоск с газетами, старые фонари, вагончик на рельсах, телефонная будка – все дышит эпохой. Эти декорации – полноценный участник действия. Они рассказывают зрителю о времени, в котором жили Айсулу и Серке, подчеркивают романтику и наивность того периода.

- Для меня это было возвращением в мою юность, - признается Роберто Мартини, поклонник оперы из Италии. – Я вырос в провинции Италии 60-х, и мне знакома эта простота, этот оптимизм. А музыка… Она пленяет!

Особенно тепло публикой были встречены исполнители главных партий. Назым Сагинтай в роли Айсулу и Динмухамед Кошкинбаев в образе Серке получили бурные овации. - Эта пара замечательно исполнила свои роли, - продолжил Роберто Мартини. – В их дуэте – настоящее чувство, юмор, все, что присуще юношескому возрасту!

Многие отмечали, что, несмотря на комедийный жанр, в «Айсулу» затронуты важные социальные и личные темы: выбор между карьерой и чувствами, столкновение амбиций и добрых намерений. Яркий ансамбль исполнителей стал одной из главных удач постановки. Назым Сагинтай (Айсулу) создала обаятельный образ первой красавицы и ударницы колхоза – ее голос звучал мягко, а сценическое обаяние подкупало искренностью. Партнер Динмухамед Кошкинбаев (Серке) сумел передать наивность, амбиции и добродушие своего героя, вызывая улыбку публики и сочувствие к мечтателю из глубинки.

Комедийный заряд в спектакль внесли Шынгыс Расылхан (Хасен), Талгат Аллабиринов (Аубакир), Болат Есимханов (Академик), Заслуженный деятель Казахстана Жанат Шыбыкбаев (Абдикадыр) и Султан Бакытжан, сыгравший сразу две колоритные роли – продавца и милиционера. Их легкость, сценическая пластика и чувство ритма сделали каждое появление поводом для аплодисментов. Ярко вписались и женские персонажи: Асем Сембина (Жансулу) – с кокетливой мягкостью, и Салтанат Муратбекова (Нурсулу) – с ироничной серьезностью.

Оркестр под управлением дирижера «Астана Опера» Народного артиста Казахстана Абзала Мухитдина наполнил спектакль звучанием эпохи, а режиссер театра Еренбак Тойкенов подарил зрителям добрый и живой спектакль, понятный и близкий любой аудитории. Поставить комедийную оперу – задача не из простых: сохранить легкость жанра, удержать музыкальное и драматургическое качество удается не каждому. Неудивительно, что далеко не все постановки «Айсулу» дошли до наших дней. Однако нынешняя версия, по признанию дочери композитора, именно то, что хотел бы видеть сам Сыдык Мухамеджанов. Спектакль ожил новыми красками, заиграл современными интонациями, не утратив при этом духа эпохи.

И публика доказала, что веселье, любовь, мечты и человеческая теплота понятны каждому – независимо от страны, в которой он родился.