Нацгвардия пресекла попытку передачи телефона осужденному в Таразе

В ходе досмотра посылки, прибывшей на краткосрочное свидание, военнослужащие войскового наряда контролеров совместно с сотрудниками КУИС, в комнате контроля доставок и свиданий (КДС), обнаружили в упаковке влажных салфеток 1 мобильный телефон и 2 зарядных usb-шнура.

Посылку пытался передать гражданин, прибывший на краткосрочное свидание к осужденному.

Мужчина, попытавшийся передать запрещенные предметы, будет привлечен к административной ответственности. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Напомним, в начале года Комитет уголовно-исполнительной системы МВД возглавил новый председатель — Абай Кайырбеков. В эксклюзивном интервью агентству Kazinform он рассказал о проблемах тюремной системы Казахстана, планах по ее реформированию, условиях содержания осужденных и защите их прав.