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    10:08, 15 Май 2025 | GMT +5

    Нацгвардия пресекла попытку передачи телефона осужденному в Таразе

    В одном из исправительных учреждений города Тараз военнослужащими Национальной гвардии МВД РК была предотвращена попытка проноса запрещенных предметов на территорию режимного объекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НГ РК.

    Нацгвардия пресекла попытку передачи телефона осужденному в Таразе
    Фото: Нацгвардия РК

    В ходе досмотра посылки, прибывшей на краткосрочное свидание, военнослужащие войскового наряда контролеров совместно с сотрудниками КУИС, в комнате контроля доставок и свиданий (КДС), обнаружили в упаковке влажных салфеток 1 мобильный телефон и 2 зарядных usb-шнура.

    Посылку пытался передать гражданин, прибывший на краткосрочное свидание к осужденному.

    Мужчина, попытавшийся передать запрещенные предметы, будет привлечен к административной ответственности. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

    Напомним, в начале года Комитет уголовно-исполнительной системы МВД возглавил новый председатель — Абай Кайырбеков. В эксклюзивном интервью агентству Kazinform он рассказал о проблемах тюремной системы Казахстана, планах по ее реформированию, условиях содержания осужденных и защите их прав.  

    Теги:
    Осужденные Нацгвардия Регионы Тюрьма Тараз
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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