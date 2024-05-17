Нацфонд-детям: в Минфине назвали сумму начисления на одного ребенка

В 2023 году наблюдаются позитивные изменения по эффективности управления средствами Национального фонда. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Так, активы Нацфонда увеличились на 10% по сравнению с прошлым годом и составили 65,7 млрд долларов США, — сказал Даурен Темирбеков в ходе презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в Мажилисе.

По данным ведомства, за последние 3 года наблюдается положительная динамика роста активов Национального фонда:

2021 год — 59,4 млрд долларов США (из них валютные активы — 55,3 млрд долларов США); 2022 год — 57,9 млрд долларов США (из них валютные активы — 55,7 млрд долларов США); 2023 год 65,7 млрд долларов США (из них валютные активы — 60,0 млрд долларов США).

Гарантированный трансферт снизился с 4 трлн тенге в 2022 году до, 2,2 трлн тенге в 2023 году (почти в два раза). Начиная с 2024 года размер гарантированного трансферта не превысит 2 трлн тенге в год.

По проекту «Нацфонд-детям» сумма начисления на 1 ребенка в 2024 году составила 100,52 долларов США.