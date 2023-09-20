Нацфонд – детям: кто будет наследником в случае смерти ребенка

Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев прокомментировал ситуацию с выплатами из Нацфонда детям, в случае если ребенок умрет до 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Если ребенок по каким-то причинам ушел из жизни, то официально получает наследник по закону. Наследник - это могут быть отец, мать, - сказал Берик Бейсенгалиев в кулуарах Мажилиса.





По его словам, в случае, если это детдомовский ребенок, будут искать его росдтвенников.





При любом раскладе будут искать близких родственников, кто может быть наследником. Если объявится родственник, близкий, то он будет наследником. Если вообще не будет, то я думаю, равномерно в общем пуле (будет распределяться - прим. ред). Наследник определяется официально. Обычно семья собирается, отец, мать. Если вдвоем, то поровну делится. Как они решат официально, тот и будет наследником, – добавил депутат.





Напомним, сегодня депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выплат детям из Национального фонда Республики Казахстан» во втором чтении. Законопроект разработан в целях реализации поручения Главы государства о необходимости запуска с 1 января 2024 года проекта «Национальный фонд - детям», предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда (далее - Нацфонд) на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия.



