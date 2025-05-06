Нацбанк выпускает коллекционные монеты к юбилею Победы

О коллекционных монетах Ұлы Жеңіс. 80 жыл

— Монеты Ұлы Жеңіс. 80 жыл выпускаются в знак глубокого уважения к героизму и самоотверженности защитников Отечества с целью увековечения исторической памяти о Великой Победе и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Выпуск монет приурочен к памятной дате и отражает стремление сохранить культурное и историческое наследие, — говорится в сообщении Нацбанка.

На монетах изображен вечный огонь, символизирующий память о павших героях. Орнамент на числе «80» символизирует ленту победы и выполнен в стилистике, перекликающейся с элементами Государственного Флага Республики Казахстан.

Монеты изготовлены:

из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, с применением технологии цветной печати, качеством изготовления «proof», номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 000 (две тысячи) штук;

из сплавов нибрасс/нейзильбер (биколорная), массой 7,5 грамма, диаметром 26 мм, качеством изготовления «uncirculated», номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 000 (десять миллионов) штук.

Биколорные монеты номиналом 200 тенге предназначены для свободного обращения на территории Республики Казахстан, наряду с циркуляционными монетами.

Фото: НБК

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

Ранее Национальный Банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты AQ TUŃǴIYQ из серии «Флора и фауна Казахстана», ERÝLIK из серии «Обряды, национальные игры Казахстана» и ÙNDILIK TANYM из серии «Идеи мироздания».