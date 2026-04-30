    Нацбанк расширит список валют, по которым устанавливается курс тенге

    Национальный банк Казахстана планирует увеличить перечень иностранных валют, по которым устанавливается официальный курс тенге. Их число вырастет с 39 до 48, передает агентство Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Ожидается, что расширение списка валют позволит более полно отражать текущие внешнеэкономические операции и повысит точность курсовой информации.

    В Нацбанке пояснили, что изменения направлены на актуализацию действующего перечня и приведение нормативной базы в соответствие с обновленным законодательством, включая Конституцию, а также Налоговый и Цифровой кодексы.

    Публичное обсуждение проекта продлится до 19 мая.

    Информация по курсам валют в обменниках Астаны и Алматы на 30 апреля представлена здесь. 

    Дамира Кеңесбай
