Нацбанк расширит список валют, по которым устанавливается курс тенге

Национальный банк Казахстана планирует увеличить перечень иностранных валют, по которым устанавливается официальный курс тенге. Их число вырастет с 39 до 48, передает агентство Kazinform.

Ожидается, что расширение списка валют позволит более полно отражать текущие внешнеэкономические операции и повысит точность курсовой информации.

В Нацбанке пояснили, что изменения направлены на актуализацию действующего перечня и приведение нормативной базы в соответствие с обновленным законодательством, включая Конституцию, а также Налоговый и Цифровой кодексы.

Публичное обсуждение проекта продлится до 19 мая.

