Нацбанк предлагает изменить написание слова «тенге» в нормативных актах

Национальный Банк Республики Казахстан вынес на публичное обсуждение проект постановления о внесении изменений в правила о минимальных резервных требованиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поправки предусматривают приведение терминологии в соответствие с новой Конституцией Республики Казахстан, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года.

Согласно проекту, в текстах нормативных правовых актов на русском языке предлагается заменить слово «тенге» на «теңге». Изменения затронут постановление Правления Нацбанка от 29 ноября 2019 года № 229, а также ряд связанных документов по вопросам минимальных резервных требований и банковской отчетности.

В Нацбанке отметили, что проект носит технический и редакционный характер и не предусматривает концептуальных изменений в действующей системе минимальных резервных требований.

Ожидается, что предлагаемые поправки вступят в силу с 1 июля 2026 года.

