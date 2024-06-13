Нацбанк РК поддержал модернизацию инфраструктуры ЖКХ

За 2023 год регулируемые коммунальные услуги подорожали на 20,2%. Вклад тарифов в инфляцию составил 1,15 процентных пункта. Об этом заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондента агентства Kazinform.

— В целом модернизация инфраструктуры ЖКХ — назревшая и необходимая мера. Мы, как Нацбанк, поддерживаем ее и не реагируем ставкой на прямые эффекты от повышения тарифов, при этом внимательно отслеживая вторичные эффекты, — сказал Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената по отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Глава Нацбанка также отметил, что программа «Тариф в обмен на инвестиции» должна сказаться положительно на экономике в долгосрочной перспективе. Вместе с тем важно обеспечить реализацию новой тарифной политики на принципах прозрачности, подотчетности и публичности.

— Собранные в результате повышения тарифов деньги должны быть целевым образом использованы на эффективное обновление фондов. Иначе в будущем опять потребуется повышение тарифов с соответствующим эффектом на инфляцию, — заявил Тимур Сулейменов

Одним из значимых проинфляционных факторов, по его словам, также является состояние государственных финансов. Высокий объем трат и трансфертов из Нацфонда увеличивает денежную массу и влияет на инфляцию.