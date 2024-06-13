Нацбанк РК поддержал модернизацию инфраструктуры ЖКХ
За 2023 год регулируемые коммунальные услуги подорожали на 20,2%. Вклад тарифов в инфляцию составил 1,15 процентных пункта. Об этом заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондента агентства Kazinform.
— В целом модернизация инфраструктуры ЖКХ — назревшая и необходимая мера. Мы, как Нацбанк, поддерживаем ее и не реагируем ставкой на прямые эффекты от повышения тарифов, при этом внимательно отслеживая вторичные эффекты, — сказал Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената по отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.
Глава Нацбанка также отметил, что программа «Тариф в обмен на инвестиции» должна сказаться положительно на экономике в долгосрочной перспективе. Вместе с тем важно обеспечить реализацию новой тарифной политики на принципах прозрачности, подотчетности и публичности.
— Собранные в результате повышения тарифов деньги должны быть целевым образом использованы на эффективное обновление фондов. Иначе в будущем опять потребуется повышение тарифов с соответствующим эффектом на инфляцию, — заявил Тимур Сулейменов
Одним из значимых проинфляционных факторов, по его словам, также является состояние государственных финансов. Высокий объем трат и трансфертов из Нацфонда увеличивает денежную массу и влияет на инфляцию.
— Вместе с тем, более важным, на наш взгляд, показателем является ненефтяной дефицит. В прошлом году он составил 8,3%. В этой связи как никогда важна проводимая Правительством и Парламентом работа над новыми бюджетным и налоговым кодексом. Здоровая и контрцикличная фискальная политика создаст долгосрочную основу для экономического роста и низкой стабильной инфляции. В этом контексте считаем важным таргетировать именно ненефтяной дефицит. Со своей стороны, для достижения среднесрочной цели по инфляции в 5% мы продолжим дезинфляционную денежно-кредитную политику, — заключил Тимур Сулейменов.