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    12:18, 27 Август 2024 | GMT +6

    Нацбанк озвучил прогнозы по инфляции

    инфляция
    Фото: Kazinform

    Инфляция замедлится с 7,5 - 9,5% в 2024 году до 5,5 - 7,5% в 2025 году. Об этом заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Инфляция замедлится с 7,5 - 9,5% в 2024 году до 5,5 - 7,5% в 2025 году. В последующем ожидается стабилизация инфляции вокруг среднесрочного таргета 5%. Снижению инфляции будут способствовать реализуемая денежно-кредитная политика, стабилизация внешних цен на мировых товарных рынках, а также приближение к таргету инфляции в странах-торговых партнерах, — сказал Тимур Сулейменов.

    Глава Набанка заявил, что отдельно будут отслеживаться вопросы либерализации цен на энергоносители и реализацию программы «Тарифы в обмен на инвестиции».

     - Также отмечаем важность бюджетной консолидации. Предусмотренное увеличение трансфертов из Нацфонда, отраженное в ПСЭР на 2025–2029 годы, может привести к повышению нашего прогноза инфляции в рамках последующих прогнозных раундов, — добавил Тимур Сулейменов.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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