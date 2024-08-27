Нацбанк озвучил прогнозы по инфляции

Инфляция замедлится с 7,5 - 9,5% в 2024 году до 5,5 - 7,5% в 2025 году. Об этом заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Инфляция замедлится с 7,5 - 9,5% в 2024 году до 5,5 - 7,5% в 2025 году. В последующем ожидается стабилизация инфляции вокруг среднесрочного таргета 5%. Снижению инфляции будут способствовать реализуемая денежно-кредитная политика, стабилизация внешних цен на мировых товарных рынках, а также приближение к таргету инфляции в странах-торговых партнерах, — сказал Тимур Сулейменов.

Глава Набанка заявил, что отдельно будут отслеживаться вопросы либерализации цен на энергоносители и реализацию программы «Тарифы в обмен на инвестиции».