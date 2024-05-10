Нацбанк Кыргызстана ввел в обращение новую банкноту номиналом 5000 сомов

В Кыргызстане с 10 мая 2024 года введена в обращение банкнота номиналом 5 тысяч сомов новой пятой серии национальной валюты образца 2023 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Нацбанка КР, на пятитысячной купюре образца 2023 года сохранены портрет выдающегося кыргызского актера и художника С. Чокморова на лицевой стороне и здание кинотеатра «Ала-Тоо» на оборотной стороне. Основной цвет и размер банкноты также остались без изменений. Банкнота номиналом 5000 сомов содержит трехуровневый комплекс современных защитных элементов, обеспечивающий надежную защиту от фальшивомонетничества.

Основные защитные признаки банкноты номиналом 5000 сомов образца 2023 года

Водяной знак: многотоновый портрет и электротип в виде номинала. Защитная нить: прерывистая линия, на просвет становится сплошной, содержит цифры номинала и логотип Национального банка в виде ромба, при наклоне банкноты становятся видны мерцающий ромб и движущаяся полоса. Совмещающееся изображение: фрагменты изображения на лицевой и оборотной сторонах банкноты на просвет образуют ромб. Рельефность изображений в области портрета, надписей, цифрового и буквенного номинала банкноты. Скрытое изображение: при наклоне банкноты появляется многоцветное изображение знака сома – С. Цветопеременная краска: при наклоне банкноты становятся видны объемные кольца, цвет орнамента меняется с золотистого на зеленый. Блестящая полоса (на оборотной стороне): в виде номинала банкноты и логотипа Национального банка.

Напомним, 10 мая в Кыргызстане отмечают День банковского работника. Сегодня, исполняется 31 год со дня, когда страна ввела в обращение собственную национальную валюту – кыргызский сом, который стал неотъемлемым символом суверенного государства.