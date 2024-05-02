Национальный банк Кыргызстана вводит в обращение серебряную коллекционную монету «Евразийскому экономическому союзу — 10 лет» серии «Исторические события». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

Как сообщает регулятор, 29 мая 2024 года исполнилось 10 лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, образованная с целью создания условий для стабильного развития экономик государств-членов, стремления к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов.

В состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты «Евразийскому экономическому союзу — 10 лет» является официальная эмблема ЕАЭС, вокруг которой расположены изображения флагов стран — участниц ЕАЭС, а также элементы эмблемы ЕАЭС, символизирующие динамику и развитие. В левой части монеты размещена юбилейная дата ЕАЭС «10 жыл». По окружности монеты расположена надпись «Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз».

На оборотной стороне монеты в центре размещен герб Кыргызской Республики.

Фото: Национальный банк Кыргызстана

В правой части монеты расположены национальные орнаменты стран — участниц ЕАЭС, а также указаны проба металла (Ag 925) и вес монеты (31,10 g). В верхней и нижней частях монеты расположена надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы /Национальный банк Кыргызской Республики». В левой части монеты указаны номинал монеты (10), графический знак сома © и год выпуска монеты «2024».

Коллекционная монета «Евразийскому экономическому союзу — 10 лет» имеет статус официального платежного средства на территории Кыргызской Республики.

Каждая коллекционная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.

Реализация коллекционных монет осуществляется в кассах учреждений Национального банка КР по цене 5 780 сомов, а также через веб-сайт по продаже нумизматических ценностей.