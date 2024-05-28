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    10:50, 28 Май 2024 | GMT +6

    Нацбанк Кыргызстана снизил учетную ставку до 9%

    сом
    Фото: Кабар

    Национальный банк Кыргызской Республики снизил учетную ставку на 200 базисных пунктов до 9%. Решение вступает в силу с 28 мая 2024 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным регулятора, инфляция в Кыргызстане продолжает снижаться. В мае 2024 года темп прироста потребительских цен в годовом выражении составил 4,4% (в декабре 2023 года – 7,3%).

    Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным в условиях устойчивого замедления показателя годовой инфляции с ожидаемым формированием его значения к концу текущего года в пределах среднесрочного целевого ориентира 5-7%.

    Теги:
    Финансы Кыргызстан Экономика Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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