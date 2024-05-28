Нацбанк Кыргызстана снизил учетную ставку до 9%

Национальный банк Кыргызской Республики снизил учетную ставку на 200 базисных пунктов до 9%. Решение вступает в силу с 28 мая 2024 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным регулятора, инфляция в Кыргызстане продолжает снижаться. В мае 2024 года темп прироста потребительских цен в годовом выражении составил 4,4% (в декабре 2023 года – 7,3%).

Смягчение денежно-кредитной политики стало возможным в условиях устойчивого замедления показателя годовой инфляции с ожидаемым формированием его значения к концу текущего года в пределах среднесрочного целевого ориентира 5-7%.