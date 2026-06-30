Нацбанк Кыргызстана провел рекордную интервенцию на $222, 55 млн

Накануне Национальный банк Кыргызстана провел крупнейшую операцию по продаже валюты с начала года на $222,55 млн, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Эта валютная интервенция стала восьмой по счету с начала текущего года. Общий объем продаж иностранной валюты Нацбанком КР к концу июня 2026 года достиг $1 млрд 286,2 млн.

Согласно структуре сделок, $66,3 млн реализовано с расчетами в дату заключения сделки, а $156,25 млн — с расчетами в другие даты.

Ранее мы писали о том, что текущая учетная ставка Национального банка страны составляет 12% годовых. Данный размер ставки действует с 24 февраля 2026 года, когда регулятор повысил ее на 1 процентный пункт для ограничения темпов инфляции.