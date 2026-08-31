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    Нацбанк Казахстана выпускает монету «Қозы Көрпеш — Баян Сұлу»

    Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционную монету «Қозы Көрпеш — Баян Сұлу» из серии «Мифы, легенды, комиксы», передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    О выпуске в обращение коллекционной монеты «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу»
    Фото: Нацбанк РК

    Реализация коллекционных монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК с 2 сентября 2026 года.

    Дизайн монеты был разработан по мотивам поэмы «Қозы Көрпеш — Баян сұлу». Это одно из наиболее известных произведений казахского фольклора, воспевающее вечную любовь, верность и преданность.

    Монета изготовлена из сплава мельхиор (МН 25), с применением технологии тампонной печати, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления «brilliant uncirculated», номиналом 200 теңге, тиражом изготовления 7 000 (семь тысяч) штук.

    Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

    Монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

    Ранее Нацбанк представил коллекционную монету в честь новой Конституции Казахстана.

    Нацбанк Казахстана Монетный двор Казахстана Тенге
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор