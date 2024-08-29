Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Нацбанке, инфляция в июле несколько повысилась, но сложилась в пределах прогнозов.

— Существенное ускорение продемонстрировали месячная инфляция и ее устойчивая часть. Инфляционные ожидания населения после роста в июне остались практически неизменными. Глобальная инфляция под воздействием сдерживающей политики центральных банков развитых стран продолжает замедляться. Проинфляционное давление внутри экономики усиливается за счет растущих объемов фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов в рамках реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий. Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону и обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года, — говорится в сообщении финрегулятора.

Отмечено, что годовая инфляция в июле 2024 года повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозов Национального банка. Продолжается удорожание регулируемых услуг на фоне реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции». Ускорение инфляции произошло за счет существенного роста стоимости рыночных услуг, роста цен производителей обрабатывающей промышленности и ослабления обменного курса. Вместе с тем динамика снижения цен на продукцию сельского хозяйства ослабла.

Месячная инфляция в июле выросла до 0,7%, сложившись значительно выше средних исторических значений (0,3%). После некоторой стабилизации в прошлые месяцы показатели сезонно очищенной и базовой инфляции существенно ускорились, что сигнализирует о росте общего проинфляционного давления в экономике.

Инфляционные ожидания населения в июле практически не изменились. Респонденты чаще отмечают удорожание продуктов питания, лекарств и тарифов на ЖКУ. Инфляционные ожидания остаются нестабильными.

— Глобальная инфляция продолжает замедляться под воздействием сдерживающей денежно-кредитной политики ведущих центральных банков. Мировые цены на продовольствие в годовом выражении продолжили снижаться, но более медленными темпами. В июле цены на зерновые продолжили снижение в условиях сезонного роста предложения в Северном полушарии и улучшения ожиданий по урожаю на фоне благоприятных погодных условий. Ожидается, что цены на зерновые продолжат плавное снижение. Внешние денежно-кредитные условия пока остаются жесткими, но риторика центральных банков начала смягчаться. В частности, ФРС США, отмечая успехи в борьбе с инфляцией, сигнализирует о возможности снижения ставки в ближайшем будущем, — пояснили в Нацбанке.

Сообщается, что ЕЦБ, снизивший ставки в июне, пока намерен сохранять жесткие денежно-кредитные условия ввиду того, что общая инфляция, вероятно, останется выше целевого показателя и в 2025 году. ЦБРФ в июле повысил ставку на 200 б. п., до 18%, отметив, что для возвращения инфляции к цели потребуются существенно более жесткие денежно-кредитные условия в течение более длительного времени, чем предполагалось ранее.

Внутренние совокупные денежно-кредитные условия смягчились на фоне ослабления курса тенге, ускорения текущих темпов инфляции, все еще высоких годовых показателей роста потребительских кредитов.

— Базовый сценарий прогноза предполагает стабилизацию цен на нефть марки Brent на уровне 84,5 долл. США за баррель в среднем в 2024 году на фоне продления сокращения добычи ОПЕК+, умеренного роста добычи в США и геополитической неопределенности на Ближнем Востоке. В среднесрочной перспективе по мере роста добычи нефти и с учетом прогнозов развития мировой экономики ожидается постепенное снижение нефтяных котировок в среднем до 82,5 долларов США в 2025 году и в среднем до 77,5 долларов США в 2026 году. Прогноз инфляции на 2024–2025 годы сохранен, соответственно, в диапазоне 7,5-9,5% и 5,5-7,5%. В 2026 году инфляция ожидается на уровне 5-7%. Реализация умеренно жесткой денежно-кредитной политики будет способствовать замедлению базовой инфляции до 5% в 2026 году. Вместе с тем неопределенности и риски прогноза инфляции обусловлены ростом фискального стимулирования на фоне недобора налогов и реализации масштабных государственных программ. Также риски прогноза инфляции связаны с усилением давления со стороны внутреннего спроса, незаякорением инфляционных ожиданий и ускорением внешней инфляции. Высокий риск представляет неопределенность относительно подходов и механизмов покрытия увеличившегося разрыва между расходами и доходами республиканского бюджета в 2024 году, а также после 2025 года, — добавили в Национальном банке РК.

Дальнейший рост фискального импульса в связи с недобором налогов может являться триггером пересмотра прогнозов Национального банка по инфляции.

Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год сохранен на уровне 3,5-4,5%, на 2026 год — на уровне 4,9-5,9%. Прогноз на 2025 год несколько повышен до 5-6%. Рост ВВП в 2024–2026 годах будет обеспечиваться в основном за счет внутреннего спроса, в том числе на фоне роста фискального стимулирования. В 2025 и 2026 годах поддержку росту экономики также окажет нефтяной сектор в результате увеличения добычи.

По оценкам Нацбанка, в течение прогнозного периода экономика будет расти в условиях расширения спроса, опережающего возможности предложения. Это будет оказывать проинфляционное давление.