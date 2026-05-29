Нацбанк Казахстана предупредил об активизации телефонного мошенничества

Национальный банк Казахстана предупреждает об участившихся случаях телефонного мошенничества с использованием схем психологического давления, передает агентство Kazinform со ссылкой на финрегулятор.

По данным Нацбанка РК, злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи, медицинских организаций, почтовых служб и портала государственных услуг, чтобы получить доступ к личным кабинетам, банковским сервисам и денежным средствам граждан.

— Под предлогом продления срока действия SIM-карты, записи на медицинский скрининг либо оформления налоговой отчетности злоумышленники получают SMS-коды. После этого они повторно связываются с гражданами, представляясь сотрудниками службы поддержки электронного правительства, и сообщают о подозрительной активности и оформлении онлайн-кредита. Под предлогом оказания помощи злоумышленники направляют ссылки через мессенджеры и предлагают связаться с «сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в Нацбанке.

Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, злоумышленники оказывают психологическое давление и сообщают, что оформленный кредит якобы направлен на финансирование противоправной деятельности и угрожают блокировкой счетов. Для подтверждения своих слов они используют поддельные служебные удостоверения.

— Далее злоумышленники перенаправляют граждан на подставных «работников Национального банка» и под предлогом подтверждения непричастности требуют оформления новых кредитов и перевода денежных средств на «безопасный счет». Также под предлогом сохранения сбережений граждан призывают к передаче денежных средств, золотых изделий и иных ценностей курьерам. Важно учитывать, что злоумышленники стремятся постоянно удерживать граждан на линии, ограничивая возможность критически оценить ситуацию либо проконсультироваться с родственниками или государственными органами по официальным каналам связи, — рассказали в финрегуляторе.

В связи с участившимися случаями мошенничества Национальный банк Казахстана призывает граждан не переходить по сомнительным ссылкам, не сообщать SMS-коды, реквизиты банковских карт и иные персональные данные третьим лицам. При поступлении звонков от неизвестных лиц, представляющихся сотрудниками государственных органов или Национального банка, следует прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальным номерам.

В Нацбанке напомнили, что их работники не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета граждан, а также не проводят денежные расчеты с населением.

— Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации следует обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру 1477, — заключили в финрегуляторе.

Ранее сообщалось, что мошенники начали представляться сотрудниками налоговой в Казахстане. Также в МВД Казахстана предупредили о распространении новых форм интернет-мошенничества, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта.