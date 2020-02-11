НАТО выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2020 году

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Депутаты норвежского Парламента - Стортинга от правящей Консервативной партии Эрленд Ларсен и Хорек Эльвенес информировали СМИ, что выдвинули военно-политический блок НАТО в 2020 году в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По их мнению, в 2019 году НАТО исполнилось 75 лет, что является самым продолжительным периодом в новейшей истории Западной Европы, а Североатлантический Альянс все эти годы обеспечивает мир в Европе.

В соответствии правилами Нобелевского комитета мира, кандидатура НАТО была представлена до истечения срока подачи заявок на текущий год, т.е. до 31 января. Ранее, еще до Рождественских праздников, парламентский представитель правой партии Прогресса Эрленд Виборг предложил, чтобы Североатлантический Альянс получил премию мира в текущем году.

Как известно, Норвегия является одной из 12 стран, вступивших в Альянс с момента основания в 1949 году. На сегодня в НАТО входят 29 стран из Европы и Северной Америки, а Генеральным секретарем Альянса с 2014 года является известный норвежский политик, бывший премьер-министр Йенс Столтенберг.





Автор: Ильяс Омаров