28 Июня 2022 14:28

НАТО увеличит численность сил быстрого реагирования до 300 тыс. военнослужащих

МАДРИД. КАЗИНФОРМ – НАТО планирует масштабную модернизацию сил быстрого реагирования и значительно увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тыс. военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

Силы быстрого реагирования блока в настоящее время имеют в своем распоряжении 40 тыс. военнослужащих, многие из которых базируются на восточном фланге альянса.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что это увеличение последовало за прямой угрозой европейской безопасности.

Глава военно-политического блока сообщил, что несколько боевых групп НАТО в Восточной Европе будут усилены до «бригадного уровня» - тактических подразделений численностью в несколько тыс. военнослужащих.

Силы быстрого реагирования военного альянса представляют собой совокупность сухопутных, морских и воздушных сил, предназначенных для быстрого развертывания в случае нападения. С 2014 года его численность неуклонно росла с 13 тыс. военнослужащих до 40 тыс. человек.

Многонациональные боевые группы в настоящее время действуют в ряде стран, включая Латвию, Эстонию, Литву и Польшу. Планируется развертывание дополнительных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Ожидается, что шаги, объявленные Й.Столтенбергом, будут одобрены на трехдневном саммите НАТО, начавшемся 28 июня в Мадриде.