НАТО расширяет базы в Латвии и Литве

Многонациональная бригада НАТО в Латвии открыла новую базу в Адажи, финансированную Канадой и Испанией на сумму 7 млн долларов. На базе размещены бронетехника, склады, палатки и объекты для технического обслуживания. Полная готовность ожидается к 2026 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

В Литве также идет расширение инфраструктуры бригады в Рукле, которая будет развернута в 2026 году. Немецкий командующий Харальд Ганте отметил успешное сотрудничество с Литвой и важность этой базы для обслуживания военной техники союзников.

Строительство в Рукле продвигается по плану: в конце года в Литву прибудут до 200 немецких солдат, а к следующему году их число увеличится до 800. В 2027 году бригада должна быть полностью развёрнута.

Многонациональная бригада НАТО в Латвии включает Кану и силы из Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании, с возможным добавлением Швеции.

В марте Латвия отметила 20 лет членства в НАТО. Она была приглашена в альянс в 2002 году вместе с Болгарией, Эстонией, Литвой, Румынией, Словакией и Словенией.