РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:35, 29 Август 2024 | GMT +6

    НАТО расширяет базы в Латвии и Литве

    НАТО
    Фото: unsplash

    Многонациональная бригада НАТО в Латвии открыла новую базу в Адажи, финансированную Канадой и Испанией на сумму 7 млн долларов. На базе размещены бронетехника, склады, палатки и объекты для технического обслуживания. Полная готовность ожидается к 2026 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    В Литве также идет расширение инфраструктуры бригады в Рукле, которая будет развернута в 2026 году. Немецкий командующий Харальд Ганте отметил успешное сотрудничество с Литвой и важность этой базы для обслуживания военной техники союзников.

    Строительство в Рукле продвигается по плану: в конце года в Литву прибудут до 200 немецких солдат, а к следующему году их число увеличится до 800. В 2027 году бригада должна быть полностью развёрнута.

    Многонациональная бригада НАТО в Латвии включает Кану и силы из Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Латвии, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании, с возможным добавлением Швеции. 

    В марте Латвия отметила 20 лет членства в НАТО. Она была приглашена в альянс в 2002 году вместе с Болгарией, Эстонией, Литвой, Румынией, Словакией и Словенией.

    Теги:
    Латвия Канада НАТО Литва
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    telegram