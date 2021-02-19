НАТО не принял окончательного решения по своему присутствию в Афганистане

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Министры обороны стран НАТО завершили встречу в режиме защищенной телеконференции в среду и четверг (17-18 февраля 2021 г.), сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На повестке «виртуального» саммита глав обороны Альянса стояли вопросы миссии НАТО в Афганистане и Ираке, оценка прогресса и рассмотрение инициативы «НАТО-2030». Министры также встретились с партнерами НАТО: Финляндией, Швецией и Европейским союзом для решения общих проблем безопасности.

Выступая на пресс-конференции, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на данном этапе Альянс не принял окончательного решения о будущем своего присутствия в Афганистане. «Поскольку приближается крайний срок - 1 мая 2021 года, союзники по НАТО будут продолжать тесно консультироваться и координировать свои действия в ближайшие недели», - сказал Й.Столтенберг.

- Мы по-прежнему привержены нашей миссии «Решительная поддержка», предусматривая обучение и финансирование афганских сил безопасности. НАТО решительно поддерживает мирный процесс, и в рамках этого мы значительно сократили численность наших войск.

Мирный процесс - лучший шанс положить конец многим страданиям и насилию. И принести прочный мир. Это важно для афганского народа. Для безопасности региона и нашей безопасности. Но переговоры хрупкие, и прогресс идет медленно, - отметил Генсек НАТО.

По его словам, необходимо активизировать мирный процесс в Афганистане. Кроме того, представитель НАТО призвал движение Талибан добросовестно вести переговоры, снизить высокий уровень насилия.

«Цель НАТО - сделать так, чтобы Афганистан никогда больше не стал убежищем для террористов, которые нападут на нашу родину», - отметил Й.Столтенберг.

Наряду с этим, на саммите глав оборонных ведомств Североатлантического альянса было принято решение о расширении миссии НАТО в Ираке с 500 до 4000 военных.