БРЮССЕЛЬ - ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - НАТО и США начали вывод войск из Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

НАТО приступила в четверг к скоординированному и организованному выводу из Афганистана своих сил, участвующих в операции «Решительная поддержка».

«Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме. Альянс придает приоритетное значение обеспечению полной безопасности наших солдат и офицеров в процессе вывода сил, решение о котором было принято всеми союзниками [государствами альянса]», - сказал собеседник агентства.

Позже Североатлантический альянс подтвердил эту информацию.

«Страны НАТО приняли в середине апреля решение о начале вывода контингента миссии «Решительная поддержка» к 1 мая, и вывод войск начался, - сообщили в пресс-службе. - Вывод войск носит намеренный, скоординированный и организованный характер. Безопасность наших военных является для нас высшим приоритетом на всех этапах этого процесса, мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить наш личный состав от любого вреда».

«На данном этапе мы не можем вдаваться в операционные подробности, в частности по числу военных и по срокам вывода [контингентов] отдельных государств. Любое нападение со стороны движения «Талибан» в процессе вывода войск получит силовой ответ. Мы намерены завершить вывод войск в течение нескольких месяцев», - заявили в пресс-службе.

В настоящее время контингент НАТО в Афганистане составляет свыше 10 тыс. человек, альянс намерен завершить их вывод в сентябре.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что планирует начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года. В регион направлены дополнительные силы и средства в целях предосторожности. Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС .

«Вывод [войск] идет. На прошлой неделе глава Пентагона Ллойд Остин одобрил запрос Центрального командования ВС по временному развертыванию дополнительных средств для поддержания безопасного и выверенного вывода американских сил из Афганистана», - сказала она.