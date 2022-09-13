National Geographic Qazaqstan запускает проект «Наука – это интересно!» в школах Казахстана

В Казахстане стартовал проект «Наука – это интересно!» для учеников и учителей географии. Проект реализуется «KAZMEDIA HOLDING» при поддержке компании «Шеврон». На семинарах, проводимых в рамках инициативы, педагоги будут ознакомлены с методами эффективного использования ресурсов журнала National Geographic, имеющего 134-летнюю историю и сформировавшего богатый ресурс международных исследований и фото- видеоматериалов, начиная от географии и естествознания до исследований по освоению космоса. Первая часть семинаров для учителей географии в Нур-Султане пройдет 13 сентября.

Семинары проводятся в рамках поддержки государственного проекта «Читающая школа», инициированного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Проект «Наука – это интересно!» преследует две основные цели. Первое, расширить доступность качественного научного контента мирового уровня на казахском языке. Для этого компания работает над обеспечением школьных библиотек коллекциями журнала National Geographic на казахском языке. При участии компании «Шеврон» до конца года коллекции журнала будут доставлены во все школы Западно-Казахстанской области и городов Нур-Султан и Алматы.

Вторая цель проекта – повысить интерес к науке в обществе. Для этого будут проведены специальные тематические семинары для учителей и учеников. Все материалы на этих ресурсах являются научно подтвержденной и доказанной, защищенной авторским правом формой интеллектуальной собственности. Поэтому в рамках семинаров тренеры подробно объяснят, как использовать международные научные ресурсы в процессе обучения, как повысить интерес учеников к науке, а также как правильно использовать эти ресурсы для подготовки научных проектов.

«Шеврон» – одна из ведущих интегрированных энергетических компаний мира. Мы считаем, что доступная, надежная и чистая энергия имеет важное значение для построения более процветающего и устойчивого мира. Шеврон добывает нефть и природный газ, производит транспортное топливо, ГСМ и нефтехимию, а также разрабатывает технологии, которые улучшают наш бизнес и отрасль. Мы сосредоточены на снижении углеродоемкости нашей деятельности и развитии бизнеса с низким уровнем выбросов углерода наряду с нашими традиционными направлениями бизнеса. Больше информации о «Шеврон» вы найдете на www.chevron.com.

Компания «KAZMEDIA HOLDING» работает в сфере издательства и на медиарынке с 2012 года. Для поддержки государственной инициативы по обеспечению доступности лучших трудов мировой литературы, научных и деловых книг на казахском языке, компания осуществила перевод и издание на казахский язык таких популярных работ в области финансов и экономики, как «Друкер күнделігі», «Шағын бизнесте қалай көп ақша табуға болады?», «Ойлан және байы», «Қаржылық тәуелсіздікке жол», «Жетістікке жеткендердің жеті дағдысы».

Также с 2016 года компания издает казахскую версию журнала National Geographic.

Место и время проведения: 13 сентября в 15.00, школа-лицей №72, ул.Байтурсынова, 25, тел.: +7 747 607 0420, +7 701 964 0285