РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:52, 06 Май 2025 | GMT +5

    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального клипа «Сауыт»

    По заказу телеканала «Jibek Joly» снят музыкальный клип «Сауыт» — мощное и вдохновляющее произведение казахстанского исполнителя Ибрагима Ескендіра, приуроченное ко Дню защитника Отечества Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального клипа «Сауыт»
    Фото: Jibek Joly

    Проект создан в сотрудничестве с Министерством обороны РК и посвящен элитному подразделению — Силам специальных операций Вооруженных Сил.

    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального клипа «Сауыт»
    Фото: Jibek Joly

    Клип «Сауыт» — это гимн мужеству, силе и единству. Впервые в таком масштабе на экране представлены реалистичные сцены боевой подготовки: морские операции на Каспийском море, сложнейшие задания в горной местности, штурмовые действия в городской среде и эффектные высадки с вертолетов. Съемки демонстрируют гармоничное взаимодействие всех стихий — земли, воды и воздуха — в деле защиты Родины.

    На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального клипа «Сауыт»
    Фото: Jibek Joly

    Ранее телеканал Jibek Joly запустил новый проект «Правда в деталях».

    Теги:
    Культура День защитника Отечества Вооруженные силы JIBEK JOLY
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают