На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального клипа «Сауыт»

Проект создан в сотрудничестве с Министерством обороны РК и посвящен элитному подразделению — Силам специальных операций Вооруженных Сил.

Фото: Jibek Joly

Клип «Сауыт» — это гимн мужеству, силе и единству. Впервые в таком масштабе на экране представлены реалистичные сцены боевой подготовки: морские операции на Каспийском море, сложнейшие задания в горной местности, штурмовые действия в городской среде и эффектные высадки с вертолетов. Съемки демонстрируют гармоничное взаимодействие всех стихий — земли, воды и воздуха — в деле защиты Родины.

Фото: Jibek Joly

Ранее телеканал Jibek Joly запустил новый проект «Правда в деталях».