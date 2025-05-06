На телеканале Jibek Joly состоялась премьера музыкального клипа «Сауыт»
По заказу телеканала «Jibek Joly» снят музыкальный клип «Сауыт» — мощное и вдохновляющее произведение казахстанского исполнителя Ибрагима Ескендіра, приуроченное ко Дню защитника Отечества Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.
Проект создан в сотрудничестве с Министерством обороны РК и посвящен элитному подразделению — Силам специальных операций Вооруженных Сил.
Клип «Сауыт» — это гимн мужеству, силе и единству. Впервые в таком масштабе на экране представлены реалистичные сцены боевой подготовки: морские операции на Каспийском море, сложнейшие задания в горной местности, штурмовые действия в городской среде и эффектные высадки с вертолетов. Съемки демонстрируют гармоничное взаимодействие всех стихий — земли, воды и воздуха — в деле защиты Родины.
Ранее телеканал Jibek Joly запустил новый проект «Правда в деталях».