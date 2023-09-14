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    17:45, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Наталья Жумадильдаева назначена первым вице-министром просвещения

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    Фото: primeminister.kz
    Постановлением Правительства РК Жумадильдаева Наталья Васильевна назначена первым вице-министром просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ukimet.

    Родилась в 1965 году. Трудовой путь начала в 1987 году учителем начальных классов.

    С 2004 по 2013 годы - директор средней школы №112 и № 23 имени Ж. Кизатова города Кызылорда.

    С 2013 по 2015 годы - заместитель начальника городского отдела образования города Кызылорда.

    С 2015 по 2016 годы - директор Дома школьников и юношей города Кызылорда.

    С 2016 по 2021 годы - депутат Мажилис Парламента Республики Казахстан VI созыва.

    С 2021 - советник председателя Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

    С 2022 - директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан.


    Теги:
    Минпросвещения РК Назначения
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