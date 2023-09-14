17:45, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6
Наталья Жумадильдаева назначена первым вице-министром просвещения
Постановлением Правительства РК Жумадильдаева Наталья Васильевна назначена первым вице-министром просвещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ukimet.
Родилась в 1965 году. Трудовой путь начала в 1987 году учителем начальных классов.
С 2004 по 2013 годы - директор средней школы №112 и № 23 имени Ж. Кизатова города Кызылорда.
С 2013 по 2015 годы - заместитель начальника городского отдела образования города Кызылорда.
С 2015 по 2016 годы - директор Дома школьников и юношей города Кызылорда.
С 2016 по 2021 годы - депутат Мажилис Парламента Республики Казахстан VI созыва.
С 2021 - советник председателя Правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
С 2022 - директор Департамента дошкольного образования Министерства просвещения Республики Казахстан.